В Уфе прошел одиночный пишет в защиту движения «Башкорт»

Члены группы также сообщили, что еще в декабре прошлого года прокуратура выдала предупреждение о прекращении запрещенной деятельности и два месяца на устранение нарушений. В декабре в офисе организации проходили проверки. В качестве причины называли, что некий гражданин заявлял об экстремистской деятельности анонимно.