В Уфе прошел одиночный пишет в защиту движения «Башкорт»

Судя по выложенной информации, пикет прошел сегодня, 7 февраля, перед зданием конгресс-холла «Торатау» в Уфе.
Напомним, ранее активистов «Башкорт» уведомили из Верховного суда республики об исковом заявлении признания сообщества экстремистским. Судебное заседание было назначено на сегодня, 7 февраля. Однако, со слов представителей движения, заседание перенесли на 21 февраля для ознакомления с документами защиты.
Члены группы также сообщили, что еще в декабре прошлого года прокуратура выдала предупреждение о прекращении запрещенной деятельности и два месяца на устранение нарушений. В декабре в офисе организации проходили проверки. В качестве причины называли, что некий гражданин заявлял об экстремистской деятельности анонимно.
В прокуратуре региона также заявляли, что в «Башкорте» состоят лица, ранее судимые по экстремистской статье. Эту информацию в «Башкорте» опровергли.