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В Уфе прошел одиночный пишет в защиту движения «Башкорт»

7 февраля 2020, 12:06
Фото: группа "Башкорт"
Фотография, на которой изображен мужчина с плакатом «Требуем прекратить преследование БОО Башкорт» опубликована в официальной группе движения.

Судя по выложенной информации, пикет прошел сегодня, 7 февраля, перед зданием конгресс-холла «Торатау» в Уфе.

Напомним, ранее активистов «Башкорт» уведомили из Верховного суда республики об исковом заявлении признания сообщества экстремистским. Судебное заседание было назначено на сегодня, 7 февраля. Однако, со слов представителей движения, заседание перенесли на 21 февраля для ознакомления с документами защиты.

Члены группы также сообщили, что еще в декабре прошлого года прокуратура выдала предупреждение о прекращении запрещенной деятельности и два месяца на устранение нарушений. В декабре в офисе организации проходили проверки. В качестве причины называли, что некий гражданин заявлял об экстремистской деятельности анонимно.

В прокуратуре региона также заявляли, что в «Башкорте» состоят лица, ранее судимые по экстремистской статье. Эту информацию в «Башкорте» опровергли.

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