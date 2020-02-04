Новый прокурор Башкирии потребовал признать «Башкорт» экстремистской организацией

Об этом лидеры «Башкорта» сообщили в своих социальных сетях. Предварительное судебное заседание состоится уже 7 февраля. Члены группы также сообщили, что еще в декабре прошлого года прокуратура выдала предупреждение о прекращении запрещенной деятельности и два месяца на устранение нарушений.