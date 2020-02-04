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Новый прокурор Башкирии потребовал признать «Башкорт» экстремистской организацией

4 февраля 2020, 05:56
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
Активистам «Башкорт» пришло уведомление из Верховного суда республики об исковом заявлении признания сообщества экстремистским.

Об этом лидеры «Башкорта» сообщили в своих социальных сетях. Предварительное судебное заседание состоится уже 7 февраля. Члены группы также сообщили, что еще в декабре прошлого года прокуратура выдала предупреждение о прекращении запрещенной деятельности и два месяца на устранение нарушений.

Например, в ведомстве отметили, что в «Башкорте» состоят лица, ранее судимые по экстремистской статье. Эту информацию в «Башкорте» опровергли.

В сообществе призвали всех неравнодушных граждан поддержать «Башкорт» 7 февраля в Верховном суде.

«Если общественную организацию „Башкорт“ признают экстремистской, то это будет первая башкирская национальная организация, которая будет таковою признана. Соответственно, будут запрещены все ее филиалы, символика, флаг, статьи, официальные группы в социальных сетях», — резюмировали общественники.

Медиакорсеть также писала, что в последнее время активисты «Башкорт» стали появляться в информационном фоне республики в основном благодаря пикетам и защите шихана Куштау, который планируется отдать в разработку.

Напомним, в январе этого года правительству Башкирии представили нового прокурора республики. Им стал Владимир Ведерников, который ранее занимал должность заместителя прокурора города Москвы.

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