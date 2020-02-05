Тюменский карантинный центр готов к приему прибывающих из КНР россиян

Для каждого из соотечественников, прибывающих из Китая в карантинном центре приготовлены комнаты со всем необходимым. В помещениях для семей с детьми имеются даже игрушки. Как сообщает rns.online, 14-дневный карантин – обязательная процедура, необходимая для профилактики распространения коронавируса.