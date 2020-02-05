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Тюменский карантинный центр готов к приему прибывающих из КНР россиян

5 февраля 2020, 15:11
Фото: flickr.com
По словам представителей оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, реабилитационный центр в Тюменской области полностью готов к работе.

Для каждого из соотечественников, прибывающих из Китая в карантинном центре приготовлены комнаты со всем необходимым. В помещениях для семей с детьми имеются даже игрушки. Как сообщает rns.online, 14-дневный карантин – обязательная процедура, необходимая для профилактики распространения коронавируса.

Напомним, 4 февраля в китайский город Ухань прибыли 2 самолета ИЛ-76МД, принадлежащих ВКС Российской Федерации. Они эвакуировали из города, ставшего очагом распространения коронавируса, живущих там россиян и граждан СНГ. На борту первого самолета было вывезено 80 человек, вторая машина перевезла 64-х.

Кроме россиян из города Ухань забрали еще 16 человек: граждан Белоруссии, Украины, Армении и Казахстана. На каждом самолете, помимо экипажа, находились военные медики и специалисты-вирусологи.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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