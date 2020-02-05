«Радик многого не знает»: звезда татэстрады высказалась о конфликте с Элвином Греем

«От себя он не может такие вещи писать, никак. Это не его слова, я же знаю, как он разговаривает. У нас с ним всегда были дружеские отношения, я его и как певца уважаю. Я со всеми хорошо общаюсь. А раз возник такой поворот — это его выбор. Он ее поддержал — возможно, он чего-то не знает или не хочет знать», - заявила певица в интервью «Реальному времени».