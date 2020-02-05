mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Радик многого не знает»: звезда татэстрады высказалась о конфликте с Элвином Греем

5 февраля 2020, 08:18
Фото: https://www.instagram
Татарская певица Ландыш Нигматжанова в интервью «Реальному времени» рассказала о том, что происходит в «Барс Медиа групп».

Напомним, ранее Медиакорсеть писала о разразившемся скандале в крупнейшем медиахолдинге Татарстана «Барс Медиа групп», в котором оказался также замешан известный башкирский поп-певец Радик Юльякшин.

Отметим, что крупнейший татарский медиахолдинг находится на грани закрытия после того, как его покинули основатели — Марат Гараев и его дочь Дина. На данный момент холдингом руководит бывший администратор еще одного уроженца Башкирии — певца Айдара Галимова.

Татарстанские СМИ сообщают о разных версиях краха крупной компании. По мнению же Радика Юльякшина, во всем виноват заместитель гендиректора медиахолдинга Радик Артемьев, который проработал на вторых ролях почти 20 лет. Певец считает, что Радик Артемьев «начал действовать путем сплетен и интриг».

Ландыш Нигматжанова.
Фото: http://artist.v-yanaule.ru/

Кроме того, он открыто заявил, что в адрес некоторых артистов, в частности, певицы Иркэ, устроена настоящая травля. А не так давно во время концерта неизвестные разбили ее автомобиль и сообщили о якобы заложенной бомбе в зале, в котором выступает артистка.

«Не дай Аллах стать людям, которые устроили эту травлю, виновными в последствии по ст. 110 УКРФ (Я знаю, что я говорю). Всем добра», - так заявил Элвин Грей.

В ответ на это певица, заслуженная артистка РТ Ландыш Нигматжанова, заявила, что «Радик на самом деле очень многого не знает, а то, что случилось с автомобилем Иркэ – не более, чем провокация».

Певица Иркэ.
Фото: getshow.ru

«От себя он не может такие вещи писать, никак. Это не его слова, я же знаю, как он разговаривает. У нас с ним всегда были дружеские отношения, я его и как певца уважаю. Я со всеми хорошо общаюсь. А раз возник такой поворот — это его выбор. Он ее поддержал — возможно, он чего-то не знает или не хочет знать», - заявила певица в интервью «Реальному времени».

Пока артист не дал никакого комментария в ответ на это обвинение.

Материалы по теме
Каринэ Хабирова осудила поведение Элвина Грея на концерте к 100-летию БашкирииПодруга Элвина Грея из Уфы отправилась бороться за сердце Тимура Батрутдинова«Нет сил молчать»: Элвин Грей прокомментировал очередной скандал на татарской эстраде
#Новости#Надежда Валитова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48