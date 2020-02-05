«Радик многого не знает»: звезда татэстрады высказалась о конфликте с Элвином Греем

Напомним, ранее Медиакорсеть писала о разразившемся скандале в крупнейшем медиахолдинге Татарстана «Барс Медиа групп», в котором оказался также замешан известный башкирский поп-певец Радик Юльякшин.
Отметим, что крупнейший татарский медиахолдинг находится на грани закрытия после того, как его покинули основатели — Марат Гараев и его дочь Дина. На данный момент холдингом руководит бывший администратор еще одного уроженца Башкирии — певца Айдара Галимова.
Татарстанские СМИ сообщают о разных версиях краха крупной компании. По мнению же Радика Юльякшина, во всем виноват заместитель гендиректора медиахолдинга Радик Артемьев, который проработал на вторых ролях почти 20 лет. Певец считает, что Радик Артемьев «начал действовать путем сплетен и интриг».
Кроме того, он открыто заявил, что в адрес некоторых артистов, в частности, певицы Иркэ, устроена настоящая травля. А не так давно во время концерта неизвестные разбили ее автомобиль и сообщили о якобы заложенной бомбе в зале, в котором выступает артистка.
«Не дай Аллах стать людям, которые устроили эту травлю, виновными в последствии по ст. 110 УКРФ (Я знаю, что я говорю). Всем добра», - так заявил Элвин Грей.
В ответ на это певица, заслуженная артистка РТ Ландыш Нигматжанова, заявила, что «Радик на самом деле очень многого не знает, а то, что случилось с автомобилем Иркэ – не более, чем провокация».
«От себя он не может такие вещи писать, никак. Это не его слова, я же знаю, как он разговаривает. У нас с ним всегда были дружеские отношения, я его и как певца уважаю. Я со всеми хорошо общаюсь. А раз возник такой поворот — это его выбор. Он ее поддержал — возможно, он чего-то не знает или не хочет знать», - заявила певица в интервью «Реальному времени».
Пока артист не дал никакого комментария в ответ на это обвинение.