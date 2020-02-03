«Нет сил молчать»: Элвин Грей прокомментировал очередной скандал на татарской эстраде

Ранее в интервью изданию «События» основатель «Барс Медиа Групп» Марат Гараев рассказал, что ранее успешный медиахолдинг рухнул после того, как «началось противостояние между акционерами два-три года назад»: «Они видели развитие компании в одном ключе, а я в другом. Поэтому последние два-три года я говорил, что хочу уйти. Предлагал найти нового руководителя и потихоньку передать ему дела. Потому что акционеры не понимают, как должна развиваться компания. Раньше в „Барс Медиа“ всегда наблюдался рост. Можно было получать прибыль с продаж CD, DVD. Это время прошло. Сейчас все ушло в Интернет. Поэтому нужно решать другие задачи. Нужно выстраивать работу с государственными структурами, развивать новые, самые разные проекты. Но мы не смогли найти взаимопонимание, общий язык, поэтому я ушел».