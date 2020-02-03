«Нет сил молчать»: Элвин Грей прокомментировал очередной скандал на татарской эстраде

Уроженец Уфы, певец Радик Юлъякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей, в социальных сетях высказался по поводу скандала вокруг татарстанского «Барс Медиа групп». Отметим, что крупнейший татарский медиахолдинг находится на грани закрытия после того, как его покинули основатели — Марат Гараев и его дочь Дина. На данный момент холдингом руководит бывший администратор еще одного уроженца Башкирии — певца Айдара Галимова.
Татарстанские СМИ сообщают о разных версиях краха крупной компании. По мнению же Радика Юлъякшина, во всем виноват заместитель гендиректора медиахолдинга Радик Артемьев, который проработал на вторых ролях почти 20 лет. Певец считает, что Радик Артемьев «начал действовать путем сплетен и интриг».
— Самое неприятное, что здесь наблюдается война между здоровыми мужиками и слабенькими, ранимыми девчонками, — делится наблюдениями Радик. Артист считает необходимым провести проверку в отношении Артемьева, дать правовую оценку его действиям, либо найти компромиссное решение.
«Не дай Аллах стать людям, которые устроили эту травлю, виновными в последствии по ст. 110 УКРФ (Я знаю, что я говорю). Всем добра»
, — с такими словами завершил свой пост Грей.
Напомним, в ст. 110 УК РФ говорится о доведении до самоубийства или покушении на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего. Наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на такой же срок.
Ранее в интервью изданию «События» основатель «Барс Медиа Групп» Марат Гараев рассказал, что ранее успешный медиахолдинг рухнул после того, как «началось противостояние между акционерами два-три года назад»: «Они видели развитие компании в одном ключе, а я в другом. Поэтому последние два-три года я говорил, что хочу уйти. Предлагал найти нового руководителя и потихоньку передать ему дела. Потому что акционеры не понимают, как должна развиваться компания. Раньше в „Барс Медиа“ всегда наблюдался рост. Можно было получать прибыль с продаж CD, DVD. Это время прошло. Сейчас все ушло в Интернет. Поэтому нужно решать другие задачи. Нужно выстраивать работу с государственными структурами, развивать новые, самые разные проекты. Но мы не смогли найти взаимопонимание, общий язык, поэтому я ушел».
Нынешний руководитель медиахолдинга пока никак не прокомментировал обвинения в свой адрес.
Медиакорсеть следит за развитием событий.