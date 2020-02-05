Напавшего на дом Памфиловой направили на лечение в психдиспансер

У главы ЦИК позднее диагностировали травму живота и перелом пальца. Злоумышленника задержали на следующий день. Он дал показания и полностью признал свою вину. Выяснилось, что мужчина после утери документов жил в лесу и перебивался случайными подработками и мелкими кражами, а также попрошайничал.