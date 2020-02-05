Напавшего на дом Памфиловой направили на лечение в психдиспансер

Специалисты установили, что нападавший, Ахад Карабалаев, страдал хроническим расстройством психики и не осознавал опасность своих действий. В связи с этим его и направили на принудительное лечение.
Карабалаев совершил нападение в ночь на 6 сентября прошлого года. Он несколько раз ударил шокером Памфилову, однако ей удалось оказать сопротивление. Преступник скрылся.
У главы ЦИК позднее диагностировали травму живота и перелом пальца. Злоумышленника задержали на следующий день. Он дал показания и полностью признал свою вину. Выяснилось, что мужчина после утери документов жил в лесу и перебивался случайными подработками и мелкими кражами, а также попрошайничал.