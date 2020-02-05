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Напавшего на дом Памфиловой направили на лечение в психдиспансер

5 февраля 2020, 10:14
Фото: pxhere.com
Злоумышленника, напавшего на дом главы ЦИК Эллы Памфиловой, направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. У него было диагностировано расстройство психики.

Об этом стало известно 5 февраля, сообщает газета «Известия».

Специалисты установили, что нападавший, Ахад Карабалаев, страдал хроническим расстройством психики и не осознавал опасность своих действий. В связи с этим его и направили на принудительное лечение.

Карабалаев совершил нападение в ночь на 6 сентября прошлого года. Он несколько раз ударил шокером Памфилову, однако ей удалось оказать сопротивление. Преступник скрылся.

У главы ЦИК позднее диагностировали травму живота и перелом пальца. Злоумышленника задержали на следующий день. Он дал показания и полностью признал свою вину. Выяснилось, что мужчина после утери документов жил в лесу и перебивался случайными подработками и мелкими кражами, а также попрошайничал.

#Новости#Ольга Земскова#Происшествия
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