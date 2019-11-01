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Posted 1 ноября 2019,, 06:02

Published 1 ноября 2019,, 06:02

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

В Башкирии активисты запланировали митинг в защиту шиханов

1 ноября 2019, 06:02
Точная дата его проведения пока неизвестна.

Накануне, 31 октября, стало известно, что общественное движение «Башкорт» планирует провести митинг в защиту шихана Куштау. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе» заявил активист движения Руслан Габбасов.

По его словам, митинг планируется провести в ноябре. Если же власти начнут чинить препятствия для его проведения, то на этот случай у активистов заготовлен «план Б».

В заявке будет указано примерное число участников около тысячи человек.

О конкретной дате митинга речь пока не идет, но, по словам Руслана Габбасова, он точно будет проведен в ноябре на одной из площадок в Уфе.

Напомним, что в октябре стало известно о получении Башкирской содовой компанией лицензии на разведку и разработку месторождения известняков Куштау. Однако это извести вызвало бурные протесты общественности.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

Как вы оцениваете действия менеджмента Башкирской содовой компании?
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