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В Башкирии нашли идеальную контейнерную площадку для мусора

3 февраля 2020, 07:04
Фото: Mkset.ru
Отличились чиновники и жители Миякинского района республики.

Сегодня, 3 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, министр ЖКХ Борис Беляев рассказал о текущей ситуации в сфере обращения с ТКО.

По его словам, инвентаризация и оцифровка контейнерных площадок для населения в автоматизированной системе мониторинга завершена. В течение следующих дух недель будет проведена та же работа в отношении контейнерных площадок для юридических лиц. Сформирован список труднодоступных пунктов, с которыми отсутствует транспортное сообщение.

Вопрос о состоянии контейнерных площадок заинтересовал главу региона особо. Радий Хабиров уточнил у главы минфина Лиры Игтисамовой, выделены ли средства муниципалитетам на эти нужды. И получив утвердительный ответ (речь идет о выделении в целом 173 с лишним миллионов рублей, такая же сумма предусмотрена и в 2020 году), пояснил, чем недоволен.

- На один муниципалитет получается примерно по 3,5-4,5 млн рублей. Стоимость одной контейнерной площадки - 50-60 тысяч рублей, бывает и по 100 тысяч рублей. Так почему же в одном районе сделали отличные контейнерные площадки, а в другом они представляют собой убожество: убитый заборчик в три стены и кривые контейнеры? - возмутился Радий Хабиров. - У меня возникает вопрос: где наши деньги?

Он поручил контрольному управлению при администрации главы РБ заняться данной темой. А в качестве близкой к идеалу контейнерной площадки привел ту, которую увидел в Миякинском районе.

- В Миякинском районе даже продумали такое - что есть на контейнерную площадку один большой вход и есть по бокам калитки, чтобы люди могли зайти, не обходя кругом всю площадку, - рассказал Радий Хабиров. - Почему где-то подходят с головой и желанием к этому вопросу, а где-то просто тратят деньги? Я хочу в этом покопаться. Мне это не нравится. Начинайте проверку.

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