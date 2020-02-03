В Башкирии нашли идеальную контейнерную площадку для мусора

- В Миякинском районе даже продумали такое - что есть на контейнерную площадку один большой вход и есть по бокам калитки, чтобы люди могли зайти, не обходя кругом всю площадку, - рассказал Радий Хабиров. - Почему где-то подходят с головой и желанием к этому вопросу, а где-то просто тратят деньги? Я хочу в этом покопаться. Мне это не нравится. Начинайте проверку.