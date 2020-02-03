Полиция просит помочь в опознании найденного в Уфе тела мужчины

Правоохранители уточняют, что это произошло 16 декабря на улице Лесунова в Уфе. В течение месяца в органах пытались найти его родственников и опознать погибшего, но пока что усилия не увенчались успехом.
Приметы: точный возраст погибшего неизвестен, на вид ему около 50-60 лет, густые дугообразные брови, овальное лицо, внешность европейская, рост 175 сантиметров.
Мужчина был одет на момент смерти серую рубашку и шерстяной свитер того же цвета, синюю кофту с черными рукавами, две футболки – черная и красная, серые штаны с ремнем, синяя безрукавка, черные спортивные штаны и черные зимние ботинки.
Полицейские попросили помощи в опознании. Также в релизе ведомства отмечается, что с собой у мужчины была фотография неизвестной.
Просьба всем, кто что-либо знает о погибшем или женщине на фотографии, сообщить информацию по телефонам: (347) 279-48-70, (347) 279-39-02, (347) 237-19-60 или 02 (102 – с мобильного)