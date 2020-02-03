Депутаты Башкирии установили размер штрафа за продажу снюса

В Госсобрании-Курултае Башкирии приняли закон, устанавливающий наказание за розничную продажу бестабачных изделий и имитирующих курение табака устройств. Председатель парламента Константин Толкачев отметил, что в эту же категорию относятся вейпы, курительные смеси.
Согласно принятой инициативе, для граждан штраф за продажу составит от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится – от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч для должностных лиц, от 200 до 250 тысяч для юридических лиц.
Толкачев отметил, что депутаты отмечали, что для граждан установлен недостаточный размер штрафа, но по федеральному законодательству нельзя превышать эту сумму.
Напомним, ранее депутаты уже приняли закон, запрещающий продажу снюса, но не были установлены никакие штрафы за его нарушение. Решение принять такой проект стало активно обсуждаться после того, как сразу несколько детей получили отравление.