Депутаты Башкирии установили размер штрафа за продажу снюса

Согласно принятой инициативе, для граждан штраф за продажу составит от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличится – от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч для должностных лиц, от 200 до 250 тысяч для юридических лиц.