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В Башкирии в магазине покупатели устроили драку из-за дешевого порошка

2 февраля 2020, 07:16
Жители Нефтекамска в местном магазине устроили давку из-за сторублевого стирального порошка.

В социальных сетях сообщается, что это произошло 31 января в пятницу в одном из местных супермаркетов. Владельцы магазина устроили распродажу и снизили цену на стиральный порошок до 100 рублей. Это решение вызвало поток покупателей, которые вломились в магазин и начали бороться за пачку вожделенного средства.

На кадрах видно, как два человека начали драться около дверей в торговый зал, в толпе кто-то кричал и требовал, чтобы вызвали охрану «Вызывайте тревожку!».

«Это всего лишь порошок, люди! Прекратите себя так вести!» – уже не выдержала женщина за кадром, взывая к порядку.

Кадры опубликовал телеканал ГТРК-Башкортостан.

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