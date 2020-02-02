В Башкирии в магазине покупатели устроили драку из-за дешевого порошка

В социальных сетях сообщается, что это произошло 31 января в пятницу в одном из местных супермаркетов. Владельцы магазина устроили распродажу и снизили цену на стиральный порошок до 100 рублей. Это решение вызвало поток покупателей, которые вломились в магазин и начали бороться за пачку вожделенного средства.
На кадрах видно, как два человека начали драться около дверей в торговый зал, в толпе кто-то кричал и требовал, чтобы вызвали охрану «Вызывайте тревожку!».
«Это всего лишь порошок, люди! Прекратите себя так вести!» – уже не выдержала женщина за кадром, взывая к порядку.