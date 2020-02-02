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Спасатели Башкирии предупредили о сильном ветре, метелях и туманах

2 февраля 2020, 08:23
Фото: Медиахолдинг1Mi
В МЧС опубликовали штормовое предупреждение.

По прогнозу спасателей, в республике с вечера 2 февраля и до конца дня 3 февраля будет довольно неблагоприятная погода.

Прежде всего отмечается, что регион ждет сильный ветер со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, днем местами ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.

В МЧС отметили, что в регион придет снег, метели, гололед и туманы, а также снежные заносы, накаты и гололедица. Видимость составит от 500 до 1000 метров.

Температура воздуха ночью опустится -5,-10°, при прояснении -12,-17°, днем 0,-5°.

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