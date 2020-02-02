Спасатели Башкирии предупредили о сильном ветре, метелях и туманах

По прогнозу спасателей, в республике с вечера 2 февраля и до конца дня 3 февраля будет довольно неблагоприятная погода.
Прежде всего отмечается, что регион ждет сильный ветер со скоростью от 9 до 14 метров в секунду, днем местами ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.
В МЧС отметили, что в регион придет снег, метели, гололед и туманы, а также снежные заносы, накаты и гололедица. Видимость составит от 500 до 1000 метров.
Температура воздуха ночью опустится -5,-10°, при прояснении -12,-17°, днем 0,-5°.