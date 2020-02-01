Глава минздрава Башкирии «решил не закрывать глаза» на скандал в иглинской больнице

Максим Забелин написал в своем Facebook, что в минздраве уже ведется тщательная проверка по поводу случившегося, и «глаза на это никто закрывать не будет».
Напомним, ранее Медиакорсеть опубликовала две видеозаписи из Иглинской ЦРБ. На них инвалид ползет по коридору больницы. Выяснилось, что видеозаписи были сделаны летом.
Как заявил Медиакорсети один из осведомленных источников, не понаслышке знакомый с оказываемыми в больнице услугами, «на первом фото бомж, которого положили на пол, видимо, в целях безопасности, второй полз, чтобы выйти покурить. Эту информацию подтвердил также и другой наш источник, заявив, что у героя ролика без ног был приступ.
Максим Забелин также рассказал об участившихся случаях нападения на врачей. Одно из них – инцидент в Нефтекамской больнице, где пациент напал на беременную женщину-врача и избил ее. Под угрозой – жизнь и здоровье не только женщины, но и ее ребенка.
В завершение своего поста министр призвал всех к человечности и уважении друг к другу.
«Не может быть противостояний врач-пациент. Пора всем понять простую истину - Люди все по одну сторону и имя у этой стороны - Свет! А остальные в человеческую категорию не входят!», - отметил Максим Забелин.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Уфе в день сухого закона пьяный хоровод жестоко избил фельдшера.
По данным МВД по РБ, только за 9 месяцев 2019 года было зафиксировано 25 нападений на врачей, 17 из них носили прямую угрозу жизни медикам. Всего в указанный период зарегистрировано 142 подобных преступления против врачей и работников здравоохранения.
Зачастую после подобных случаев, как сообщают в профсоюзе, медики увольняются, становятся временно нетрудоспособными, уходят из профессии вообще, тем самым только увеличивая нехватку специалистов на местах.