Глава минздрава Башкирии «решил не закрывать глаза» на скандал в иглинской больнице

Как заявил Медиакорсети один из осведомленных источников, не понаслышке знакомый с оказываемыми в больнице услугами, «на первом фото бомж, которого положили на пол, видимо, в целях безопасности, второй полз, чтобы выйти покурить. Эту информацию подтвердил также и другой наш источник, заявив, что у героя ролика без ног был приступ.