Секс-претензии: в Уфе адвокат в суде не дал сравнить проститутку с Марией Магдалиной

Сегодня, 31 января, в Октябрьском районном суде Уфы состоялось очередное заседание по делу нигерийца Айо Осиа, который обвиняется в ограблении и изнасиловании уфимской проститутки Марии Лусниковой.
Адвокат Рамиль Гизатуллин, который осуществляет защиту подсудимого заявил отводы государственному обвинителю и судье. По его словам, пойти на такой шаг его заставили несколько обстоятельств. У адвоката сложилось мнение, что гособвинение и суд явно поощряют такое общественно опасное явление, как проституция.
Так, на одном из прошлых заседаний судья Радмир Гаймалеев сделал замечание моему подзащитному, который давал показания и назвал потерпевшую проституткой.
– Слово «проститука» является литературным, а не оскорбительным, особенно в контексте данного уголовного дела, – возмущен адвокат Рамиль Гизатуллин. - Лично мне такая реакция судьи непонятна. А как нам тогда называть потерпевшую, которая даже не скрывает своего рода занятий? Жрицей любви, гейшей или, может, ещё индивидуальной предпринимательницей? Уголовное дело было заведено больше года назад. Почему за это время прокуратура не предприняла ничего, чтобы пресечь деятельность потерпевшей, например, не потребовала закрыть сайты в интернете, на которых она рекламирует свои услуги.
Адвокат выразил свое возмущение не только устно, но и письменно, зачитав в суде текст своего заявления.
- Складывается такое впечатление, что сторона обвинения пытается сравнить Лусникову Марию с праведницей Марией Магдалиной, что является огромной ошибкой. Действительно, по мнению представителей католической церкви, Мария Магдалина была блудницей, но раскаявшейся! Лусникова же является проституткой, которая не только не раскаялась, наоборот, открыто рекламирует свои услуги и противопоставляет себя обществу,- подчеркнул адвокат в своей речи.
Примечательно, что потерпевшая не только открыто рекламирует свои услуги в интернете, но и цинично выражает благодарность журналистам, которые сделали ей отличную рекламу и обеспечили клиентами.
Серьезным нарушением адвокат подсудимого нигерийца считает и тот факт, что и прокуратура, и суд упорно игнорируют показания переводчицы, которые свидетельствуют о фальсификации некоторых материалов уголовного дела. Подробнее об этом мы писали ранее.
Тем не менее судья отказал адвокату в заявленных отводах.
Следующее заседание суда по данному делу состоится в понедльник, 3 февраля.
Напомним, обвиняемый нигериец, которого друзья называют Айо, был задержан в начале января 2019 года. Основанием для задержания стало заявление от 41-летней уфимки Марии Л., которая сообщила, что молодой африканец напал на нее, ограбил и изнасиловал 31 декабря 2018 года.
Пикантность ситуации придал тот факт, что женщина занимается проституцией и даже не скрывает своего рода занятий.
После, история Айо уже не раз звучала на федеральных телеканалах и получила широкий резонанс не только в России, но и за рубежом. Известность она также получила за счет видеообращений, которые записывали близкие и друзья парня, заявлявшие, что не может быть виновным. 29 октября, в соцсетях появилось видеообращение Осиа Тони Эбитими, родного брата Айо.
Сам обвиняемый отрицает свою вину и утверждает, что секс с потерпевшей у него произошел по взаимному согласию, а вещи у нее он забрал в качестве залога, поскольку ранее проститутка украла у него 500 долларов. Параллельно с видеообращениями африканских студентов в защиту Айо в интернете развернулись акции, в которых принимают российские проститутки, требующие защитить их права.
Медиакорсеть следит за ситуацией.