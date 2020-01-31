Секс-претензии: в Уфе адвокат в суде не дал сравнить проститутку с Марией Магдалиной

– Слово «проститука» является литературным, а не оскорбительным, особенно в контексте данного уголовного дела, – возмущен адвокат Рамиль Гизатуллин. - Лично мне такая реакция судьи непонятна. А как нам тогда называть потерпевшую, которая даже не скрывает своего рода занятий? Жрицей любви, гейшей или, может, ещё индивидуальной предпринимательницей? Уголовное дело было заведено больше года назад. Почему за это время прокуратура не предприняла ничего, чтобы пресечь деятельность потерпевшей, например, не потребовала закрыть сайты в интернете, на которых она рекламирует свои услуги.