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Posted 5 января 2020, 07:41

Published 5 января 2020, 07:41

Modified 17 октября 2022, 20:44

Updated 17 октября 2022, 20:44

В строительство общежития для БГМУ планируют вложиться австрийские компании

В строительство общежития для БГМУ планируют вложиться австрийские компании

5 января 2020, 07:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Детальные переговоры по проекту пройдут в январе.

В числе возможных инвесторов — крупнейший австрийский производитель молочной продукции компания «QimiQ» — об этом сообщает РБК-Уфа со ссылкой на руководителя представительства республики в Австрии Маркуса Шайбльхофера.

Также австрийские лесопромышленные предприятия рассматривают возможность покупки лесных угодий в регионе и строительства производственной площадки мощностью до 1 млн кубометров в год.

На данный момент власти Башкирии готовят к подписанию договор об экспорте подсолнечного масла из Башкирии, также есть предварительные договоренности о реализации проектов в области образования, здравоохранения и туризма.

Среди зарубежных партнеров Башкирии Австрия занимает 36 место по товарообороту, который составляет 13 млн долларов (немногим больше 1% от общего объема). К 2022 году планируется увеличить этот показатель в 10 раз.

Напомним, в июне 2019 года в Вене начал работу офис Башкортостана, тогда же были открыты прямые рейсы из Уфы в столицу Австрии.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Инвестиции#Инвестиционные проекты
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