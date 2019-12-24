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В Башкирии старшеклассники подбивали четвероклассницу на суицид

24 декабря 2019, 07:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Информация об этом появилась на странице в социальной сети члена СПЧ при главе Башкирии.

Член СПЧ при главе Башкирии Динар Зайнуллин опубликовал обращение от имени матери пострадавшей девочки, которая представилась Еленой. Женщина рассказала, что ее дочь учится в четвертом классе школы №45 в Уфе, и на протяжении некотрого времени ребенка запугивали, избивали, вымогали деньги и склоняли к самоубийству учащиеся старших классов, предположительно 7-8.

«Из-за этого мой ребёнок долгое время боялся рассказывать о данном происшествии. Всё это происходило в октябре месяце 2019 года. Данные действия повлекли за собой серьёзные последствия для здоровья моего ребёнка», – сообщила мама.

Она отметила, что в настоящий момент установлены не все участники этих событий и попросила помощи. По словам Елены, если оставить все, как есть, то могут пострадать и другие дети.

«Поговорите с вашими детьми, проинформируйте их о случившемся. Предупредите о возможной опасности! И спросите у вашего ребёнка знает ли он что-то о данном случае, возможно видел девочку в компании взрослых учеников, возможно, стал свидетелем этого или слышал как другие говорили об этом», – обратилась она.

В публикации отметили вице-премьера Башкирии Фанура Ягафарова и уполномоченного по правам ребенка в республике Милану Скоробогатову. Реакции пока что не последовало.

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