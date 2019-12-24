В Башкирии старшеклассники подбивали четвероклассницу на суицид

«Поговорите с вашими детьми, проинформируйте их о случившемся. Предупредите о возможной опасности! И спросите у вашего ребёнка знает ли он что-то о данном случае, возможно видел девочку в компании взрослых учеников, возможно, стал свидетелем этого или слышал как другие говорили об этом», – обратилась она.