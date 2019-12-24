В Уфе после лишения статуса адвоката Валеха Аббасова сгорела машина Дениса Юмадилова

Накануне, 23 декабря, Совет Адвокатской палаты Башкирии принял решение о лишении статуса адвоката Валеха Аббасова, который возглавляет региональный филиал Гильдии российских риэлторов. Подробности данного события сообщил «Коммерсантъ-Башкортостан».
По официальным данным, Валех Аббасов был лишен адвокатского статуса «за грубое нарушение этики» на внеочередной июньской конференции, где рассматривался вопрос о доверии президенту палаты Булату Юмадилову. Однако в кулуарах адвокаты считают, что причиной лишения его статуса может являться тот факт, что Валех Аббасов выступает свидетелем по уголовному делу о предполагемом мошенничестве и хищении денежных средств против неустановленных лиц Адвокатской палаты РБ. Валех Аббасов уже заявил о своем намерении оспорить в суде решение совета Адвокатской палаты РБ о лишении его статуса.
Вскоре после этого события вчера же ближе к вечеру в соцсетях появилась новость о том, что сгорел автомобиль, принадлежащий сыну главы Адвокатской палаты РБ, тоже юристу Денису Юмадилову, который является вице-президентом палаты. Видеозапись горящего автомобиля оперативно появилась в соцсетях.
Пострадавший не исключает, что данное событие может быть как-то связано с последним решением совета Адвокатской палаты. При этом оппоненты поспешили откреститься от возможной причастности к уничтожению его автомобиля.
Ранее адвокатских статусов также были лишены еще несколько адвокатов, которые также называют себя оппонентами руководства Адвокатской палаты РБ. При этом их попытки «свергнуть» президента палаты Булата Юмадилова пока не увенчались успехом, поскольку он пользуется поддержкой Федеральной адвокатской палаты.
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