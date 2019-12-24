В Уфе после лишения статуса адвоката Валеха Аббасова сгорела машина Дениса Юмадилова

По официальным данным, Валех Аббасов был лишен адвокатского статуса «за грубое нарушение этики» на внеочередной июньской конференции, где рассматривался вопрос о доверии президенту палаты Булату Юмадилову. Однако в кулуарах адвокаты считают, что причиной лишения его статуса может являться тот факт, что Валех Аббасов выступает свидетелем по уголовному делу о предполагемом мошенничестве и хищении денежных средств против неустановленных лиц Адвокатской палаты РБ. Валех Аббасов уже заявил о своем намерении оспорить в суде решение совета Адвокатской палаты РБ о лишении его статуса.