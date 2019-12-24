mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В следкоме Башкирии по факту травли девочки организовали проверку

24 декабря 2019, 16:30
Фото: Mkset.ru
В ведомстве отреагировали на сообщение о попытке довести ребенка до суицида.

В следственном комитете Башкирии сообщили, что по факту травли в школе №45 в Уфе организована доследственная проверка.

Медиакорсеть передавала, что мама четвероклассницы сообщила, что ее дочь на протяжении некотрого времени ребенка запугивали, избивали, вымогали деньги и склоняли к самоубийству учащиеся старших классов, предположительно 7-8.

В следственном комитете подтвердили, что в отношении ребенка было физическое и эмоциональное насилие.

В настоящее время следователям предстоит опросить родителей ребенка, учащихся и педагогический состав школы, установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Материалы по теме
Соловьев сыронизировал по поводу роста в «Рейтинге травли»Instagram представит новые функции защиты от травли и ненавистиВ Башкирии массовое убийство собак школьниками вызвало травлю учителей
#Новости#Следком#Роман Фаткуллин#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44