В следкоме Башкирии по факту травли девочки организовали проверку

В следственном комитете Башкирии сообщили, что по факту травли в школе №45 в Уфе организована доследственная проверка.
Медиакорсеть передавала, что мама четвероклассницы сообщила, что ее дочь на протяжении некотрого времени ребенка запугивали, избивали, вымогали деньги и склоняли к самоубийству учащиеся старших классов, предположительно 7-8.
В следственном комитете подтвердили, что в отношении ребенка было физическое и эмоциональное насилие.
В настоящее время следователям предстоит опросить родителей ребенка, учащихся и педагогический состав школы, установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.