В Башкирии троих жителей осудят за заказное убийство

В январе 2018 годапособник и исполнитель преступления приехали в Уфу, поселились недалеко от дома жертвы и выслеживали его. В день убийства 49-летний мкжчина подъехал к своему дома на автомобиле «Тойота Камри», в это время в него четыре раза выстрелил 29-летний фигурант уголовного дела, попав в голову и шею.