В Башкирии троих жителей осудят за заказное убийство

Троих фигурантов уголовного дела 61, 58 и 29 лет осудили к длительному лишению свободы. Мужчин признали виновными в зависимости от роли и степени участия каждого в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия (чч. 1, 2 ст. 222 УК РФ), пособничество и подстрекательство в убийстве по найму (чч. 4,5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в убийстве по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), передали в СК.
В суде удалось доказать, что к 61-летнего обвиняемому обратился с предложением убить человека его знакомый в декабре 2019 года, тот же за 500 тысяч рублей нанял своего знакомого 58-летнего уроженца Стерлитамака, а тот привлек своего 29-летнего товарища.
В январе 2018 годапособник и исполнитель преступления приехали в Уфу, поселились недалеко от дома жертвы и выслеживали его. В день убийства 49-летний мкжчина подъехал к своему дома на автомобиле «Тойота Камри», в это время в него четыре раза выстрелил 29-летний фигурант уголовного дела, попав в голову и шею.
По данным СК, исполнителю убийства дали 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а двоим пособникам и подстрекателям по 19 и 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующем ограничением свободы на 1 год.