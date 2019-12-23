Радий Хабиров запретил чиновникам в Башкирии проводить корпоративы

«Начинаются всевозможные пьянки. Я что хочу сказать, у каждого свое решение. Но совесть иметь надо немножко, ладно? Вы просто иногда на улице нос показывайте: по деревням ездите, по городам маленьким. Посмотрите, как люди живут – сложно люди живут. И пока эти люди так живут, мы, значит, будем приглашать артистов и так далее. Не надо пока. Заживем получше – будем праздновать. Есть такая фраза: «Пир во время чумы», вот, чтобы в это не превратилось», – заявил Радий Хабиров.