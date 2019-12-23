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Радий Хабиров запретил чиновникам в Башкирии проводить корпоративы

23 декабря 2019, 09:53
Фото: Mkset.ru
С таким заявлением он выступил на оперативном совещании в правительстве республики.

Радий Хабиров высказал мнение, что новогоднее торжество с пышным празднованием напоминает «пир во время чумы». Вместо празднования глава региона посоветовал своим подчиненным чаще выезжать в маленькие города и деревни, смотреть, как там живут люди.

«Начинаются всевозможные пьянки. Я что хочу сказать, у каждого свое решение. Но совесть иметь надо немножко, ладно? Вы просто иногда на улице нос показывайте: по деревням ездите, по городам маленьким. Посмотрите, как люди живут – сложно люди живут. И пока эти люди так живут, мы, значит, будем приглашать артистов и так далее. Не надо пока. Заживем получше – будем праздновать. Есть такая фраза: «Пир во время чумы», вот, чтобы в это не превратилось», – заявил Радий Хабиров.

Он настоятельно попросил обойтись без больших праздников и ограничаться бокалом шампанского, без корпоративов и феерверков.

Это не единственное нововведение Хабирова в грядущие новогодние каникулы. В качестве подготовки к празднованию глава региона решил больше внимания уделить украшению городов, в числе новшеств были так называемые пиксельные елки и светящиеся пано от итальянского дизайнера.

Кроме того, по настоянию главы, в регионе введено ограничение на продажу алкоголя. В Курултае Башкирии приняли, что 3 января продават спиртосодержащую продукцию не будут вообще, а 4,5,6 -после 14:00.

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