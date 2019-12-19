Проверка гострудинспекции выявила нарушения в главной больнице Башкирии

Напомним, жалобы на условия работы в больница и нарушения для республики не новы. В профсоюзе медицинских работников также рассказывали о неоплачиваемых переработках и дефиците медицинских кадров. Кроме того, на днях сотрудники республиканской детской клинической больницы от безысходности обратились к Владимиру Путину и рассказали ему, что в учреждении нет элементарных расходных материалов и не хватает лекарств. Однако в минздраве Башкирии ответили, что это ложь.