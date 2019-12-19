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Posted 19 декабря 2019, 08:00

Published 19 декабря 2019, 08:00

Modified 17 октября 2022, 20:33

Updated 17 октября 2022, 20:33

Проверка гострудинспекции выявила нарушения в главной больнице Башкирии

Проверка гострудинспекции выявила нарушения в главной больнице Башкирии

19 декабря 2019, 08:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Республиканской клинической больнице имени Куватова предписано устранить нарушения.

Гострудинспекция РБ сообщила результаты проверки в РКБ имени Куватова. В числе нарушений обнаружили проблемы с оплатной труда и содержания трудовых договоров.

В частности установлено, что в медицинском учреждении не ведется учет сверхурочной работы, а привлекаемые к ней сотрудники получают оплату лишь в одинарном размере, что идет вразрез с ТК РФ. Кроме того, в трудовых договорах не указаны конкретные условия оплаты в ночное время, отсутствовало и описание трудовой функции и должность, на которую приняли работника.

Обнаружили также и тот факт, что приказы о расторжении трудовых отношений не были подписаны главврачом. Грубейшие нарушения, по информации инспекции, были допущены также и в отношении сотрудников с ограниченными возможностями. К примеру, им не была установлена сокращенная рабочая неделя и более длительный отпуск.

За допущенные нарушения трудового законодательства медицинское учреждение привлечено к административной ответственности.

Напомним, жалобы на условия работы в больница и нарушения для республики не новы. В профсоюзе медицинских работников также рассказывали о неоплачиваемых переработках и дефиците медицинских кадров. Кроме того, на днях сотрудники республиканской детской клинической больницы от безысходности обратились к Владимиру Путину и рассказали ему, что в учреждении нет элементарных расходных материалов и не хватает лекарств. Однако в минздраве Башкирии ответили, что это ложь.

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