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Posted 10 декабря 2019, 07:34

Published 10 декабря 2019, 07:34

Modified 17 октября 2022, 20:24

Updated 17 октября 2022, 20:24

В Башкирии изменился размер прожиточного минимума

В Башкирии изменился размер прожиточного минимума

10 декабря 2019, 07:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Размер прожиточного минимума изменился в третьем квартаре 2019 года.

Постановлением правительства установлено, что среднемесячный прожиточный минимум на душу населения составляет 9 567 рублей. Для детей – 9 548 рублей, для пенсионеров – 7 801 рубль, для трудоспособного населения – 10 186 рублей. Документ подписан и опубликован 9 декабря. Отметим, что его величина снизилась по сравнению с прошлым кварталом.

Величина прожиточного минимума формируется ежеквартально на основании индекса потребительских цен и данных Башстата о стоимости непродовольственных товаров, продуктов питания и различных услуг.

Медиакорсеть передавала, что во втором квартале прожиточный минимум был ниже, чем в целом по всей России. У населения прожиточный минимум был установлен на уровне 9804 рубля. Для работоспособного населения – 10 434 рубля. Для пенсионеров он установлен на уровне 7998 рублей, для детей – 9789 рублей.

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#Общество#Новости#Прожиточный минимум
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