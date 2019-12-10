В Башкирии изменился размер прожиточного минимума

Медиакорсеть передавала, что во втором квартале прожиточный минимум был ниже, чем в целом по всей России. У населения прожиточный минимум был установлен на уровне 9804 рубля. Для работоспособного населения – 10 434 рубля. Для пенсионеров он установлен на уровне 7998 рублей, для детей – 9789 рублей.