В Башкирии изменился размер прожиточного минимума

Posted 10 декабря 2019, 07:34
Published 10 декабря 2019, 07:34
Modified 17 октября 2022, 20:24
Updated 17 октября 2022, 20:24
Постановлением правительства установлено, что среднемесячный прожиточный минимум на душу населения составляет 9 567 рублей. Для детей – 9 548 рублей, для пенсионеров – 7 801 рубль, для трудоспособного населения – 10 186 рублей. Документ подписан и опубликован 9 декабря. Отметим, что его величина снизилась по сравнению с прошлым кварталом.
Величина прожиточного минимума формируется ежеквартально на основании индекса потребительских цен и данных Башстата о стоимости непродовольственных товаров, продуктов питания и различных услуг.
Медиакорсеть передавала, что во втором квартале прожиточный минимум был ниже, чем в целом по всей России. У населения прожиточный минимум был установлен на уровне 9804 рубля. Для работоспособного населения – 10 434 рубля. Для пенсионеров он установлен на уровне 7998 рублей, для детей – 9789 рублей.