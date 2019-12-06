Переработки и сокращение зарплат: в Салаватской больнице снова возникли проблемы

Ситуация в Салаватской больнице нестабильна уже на протяжении нескольких лет. Все началось с того, что коллектив роддома, который передали ранее в концессию, взбунтовался после того, как договор был заключен, из-за нарушений условий труда и маленьких зарплат. Позже в правительстве Башкирии приняли решение разорвать ГЧП-соглашение и сделать роддом частью Салаватской больницы.