Переработки и сокращение зарплат: в Салаватской больнице снова возникли проблемы

Posted 6 декабря 2019, 10:54
Published 6 декабря 2019, 10:54
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
На встрече коллектива медучреждения с руководством минздрава, по информации «Башинформ», выяснилось, что по просьбе заведующей отделения сотрудники больницы взяли на себя дополнительные дежурства. Информацию о том, в каком размере будут оплачены переработки, им не предоставили. Нарушения показала и проверка документов.
Со ссылкой на заведующего правовым отделом организации профсоюза Виталия Манзюкова информагентство передает, что случаи, когда работодатель определяет размер доплат только на исходе расчетного периода и, ориентируясь на свои финансовые возможности, являются нарушением.
«Медик должен знать, какую дополнительную работу он должен сделать и за какие деньги — а администрация четко планировать и правильно оформлять эту дополнительную работу», – отреагировала на ситуацию замминистра здравоохранения Ирина Кононова.
Также осталось нерешенной ситуация, когда в 2017 году санитарок больницы перевели в уборщики, сохранив при этом их основные обязанности, и не доплатив за новую нагрузку. С просьбой восстановиться в должности уже обратились 13 человек.
Сообщается, что в настоящий момент в больнице уже начался процесс подготовки нового коллективного договора.
Ситуация в Салаватской больнице нестабильна уже на протяжении нескольких лет. Все началось с того, что коллектив роддома, который передали ранее в концессию, взбунтовался после того, как договор был заключен, из-за нарушений условий труда и маленьких зарплат. Позже в правительстве Башкирии приняли решение разорвать ГЧП-соглашение и сделать роддом частью Салаватской больницы.