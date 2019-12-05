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Posted 5 декабря 2019, 07:03

Published 5 декабря 2019, 07:03

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

В Башкирии увеличили размер пособия после рождения первого ребенка

В Башкирии увеличили размер пособия после рождения первого ребенка

5 декабря 2019, 07:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Изменения вступят в силу 1 января 2020 года.

В региональном минтруде сообщили, что в республике изменится условия выплаты пособия после рождения первого ребенка.

Сообщается, что оформить пособие смогут те родители, у которых среднедушевой доход будет менее двукратной величины прожиточного минимума. В Башкирии эта сумма составляет 20 686 рублей.

По информации ведомства, размер пособия увеличится на 600 рублей и составит 9 789 рублей вместо 9 182 рублей. Выплачивать будут до трех лет, вместо полутора.

В минтруде уточнили, что оформить пособие можно в любом филиале республиканского центра соцподдержки населения в МВФ или через портал госуслуг.

Медиакорсеть сообщала ранее, что в настоящий момент пособия получают более 13 тысяч семей, выплаты на первенца оформили 6 878 семей, на третьего и последующего ребенка – 6 206 семей.

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