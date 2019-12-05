Депутаты оценили вероятный скачок цен на ОСАГО

Как пишет RNS, ранее в российских СМИ прошла новость о том, что цена ОСАГО поднимется на треть. Новый закон, внесенный в Думу в июле, дает страховщикам право самостоятельно устанавливать тариф в коридоре от дисконта в 30% до повышения в 30% к текущим тарифам.