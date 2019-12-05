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Posted 5 декабря 2019, 13:45

Published 5 декабря 2019, 13:45

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

Депутаты оценили вероятный скачок цен на ОСАГО

Депутаты оценили вероятный скачок цен на ОСАГО

5 декабря 2019, 13:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Рост стоимости ОСАГО будет на уровне 4%, а не 30%, как дезинформируют людей СМИ. Так в Государственной думе прокомментировали информацию о скором удорожании полисов.

«Насчет 30% — это вброс. Тариф может повыситься максимум на уровень инфляции, это меньше 4%», - заявил на слушаниях в Парламенте глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Как пишет RNS, ранее в российских СМИ прошла новость о том, что цена ОСАГО поднимется на треть. Новый закон, внесенный в Думу в июле, дает страховщикам право самостоятельно устанавливать тариф в коридоре от дисконта в 30% до повышения в 30% к текущим тарифам.

#Экономика#Новости
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