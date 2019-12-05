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Posted 5 декабря 2019, 11:20

Published 5 декабря 2019, 11:20

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

Депутаты Башкирии хотят ввести новый штраф

Депутаты Башкирии хотят ввести новый штраф

5 декабря 2019, 11:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накзывать будут тех, кто оставил транспорт на контейнерной плозадке с мусором.

По информации пресс-службы Курултая Башкирии, в республике планируют ввести новый штраф за парковку на мусорных площадках. Законопроект, сообщается на сайте парламента, планируют рассмотреть на ближайшем заседании депутатов.

Инициативу, спикер госсобрания Константин Толкачев объяснил тем, что зачастую из-за припаркованных авто коммунальные службы не могут вывезти коммунальные отходы.

«Аналогично обстоит дело с подъездами к мусороприемным камерам домов, оборудованных мусоропроводом. Из-за припаркованных автомобилей мусоровозы лишены возможности подъезда к ним. Надписи с предупреждением не парковать автомобили не действуют», – прокомментировал он.

Планируется, что размер штрафа составит от одной до двух тысяч рублей для жителей республики, а также от пяти до десяти тысяч для должностных лиц, для должностных лиц – от пятнадцати до двадцати тысяч рублей, для юридических – от тридцати до пятидесяти тысяч.

Напомним, ранее законодатели ввели наказание за парковку на газонах, а с недавних пор началась также эвакуация брошенных авто.

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#Политика#Новости#Мусор
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