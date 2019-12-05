Депутаты Башкирии хотят ввести новый штраф

Планируется, что размер штрафа составит от одной до двух тысяч рублей для жителей республики, а также от пяти до десяти тысяч для должностных лиц, для должностных лиц – от пятнадцати до двадцати тысяч рублей, для юридических – от тридцати до пятидесяти тысяч.