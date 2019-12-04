Нарушения есть: глава Башкирии прокомментировал ситуацию с забастовкой вахтовиков

«Проверка со вчерашнего дня работает на предприятии. Мне уже докладывают, что нарушения финансовой дисциплины там действительно есть — люди месяцами не получают заработанное. А трудятся тяжело, работают на судостроительном комплексе. У многих ипотека, молодых пап ждут дома дети и жёны. Теперь у них даже денег нет на обратный билет», — отметил он.