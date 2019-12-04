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Posted 4 декабря 2019, 07:43

Published 4 декабря 2019, 07:43

Modified 3 февраля, 06:33

Updated 3 февраля, 06:33

Нарушения есть: глава Башкирии прокомментировал ситуацию с забастовкой вахтовиков

4 декабря 2019, 07:43
Свою позицию и предварительные результаты Радий Хабиров опубликовал на личной странице Вконтакте.

Глава региона Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с вахтовиками, которые застряли во Владивостоке. По его словам, проверка гострудинспекции и минтруда показала, что в компании «Уфанефтемаш», которая направила туда жителей Башкирии, действтельно есть нарушения.

«Проверка со вчерашнего дня работает на предприятии. Мне уже докладывают, что нарушения финансовой дисциплины там действительно есть — люди месяцами не получают заработанное. А трудятся тяжело, работают на судостроительном комплексе. У многих ипотека, молодых пап ждут дома дети и жёны. Теперь у них даже денег нет на обратный билет», — отметил он.

В настоящий момент, по словам Хабирова, власти республики ищут возможность помочь. Он также пообещал проконтролировать ситуацию лично.

Медиакорсеть ранее подробно писала об этой истории. Один из работников предприятия, который представился Рамилем Азихановым, рассказал, что на предприятии месяцами не платят зарплату, а в последние дни даже отказывались кормить. Позже в компании признали, что задерживают зарплату, но все-таки отметили, что все не совсем так, как рассказывает обратившийся.

Проверка была по факту невыплаты зарплаты была проведена в прокуратуре региона. В ведомстве подтвердили, что предприятие задолжало 121 работнику 2,1 млн рублей зарплаты.

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#Общество#Новости#Зарплата#Зарплаты
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