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Posted 28 ноября 2019, 12:12

Published 28 ноября 2019, 12:12

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

Парламент Башкирии назвал дату рассмотрения антиалкогольного закона

Парламент Башкирии назвал дату рассмотрения антиалкогольного закона

28 ноября 2019, 12:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Проект закона на запрет продажи алкоголя в новогодние праздники рассмотрят в декабре.

В Курултае напомнили, что законопроект предполагает полный запрет на продажу алкоголя 3 января и частичный 4, 5 и 6 января с 14:00 до 22:00.

По словам председателя парламента региона Константина Толкачева, в настоящий момент текст документа проходит оценку воздействия, поэтому его и не внесли на повестку пленарного заседания, прошедшего сегодня, 28 ноября.

«Мы планируем принятие законопроекта в целом в декабре, чтобы он вступил в силу и действовал уже в ближайшие новогодние праздники», – отметил он.

По мнению Толкачева, «определенная доля населения не умеет отмечать праздники культурно», он отметил, что в правительстве задались непростой задачей приобщить людей к культурному отдыху.

Напомним, о желании оградить население от пагубного воздействия спиртного впервые заявил Радий Хабиров на одном из оперативных совещаний в правительстве. Позже он отметил, что важна и культурная составляющая на Новый год, которую власти рассматривают как альтернативу затяжному алкогольному возлиянию.

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#Общество#Новости#Новый год
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