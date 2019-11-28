Парламент Башкирии назвал дату рассмотрения антиалкогольного закона

Напомним, о желании оградить население от пагубного воздействия спиртного впервые заявил Радий Хабиров на одном из оперативных совещаний в правительстве. Позже он отметил, что важна и культурная составляющая на Новый год, которую власти рассматривают как альтернативу затяжному алкогольному возлиянию.