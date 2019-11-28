Парламент Башкирии назвал дату рассмотрения антиалкогольного закона

Posted 28 ноября 2019, 12:12
Published 28 ноября 2019, 12:12
Modified 17 октября 2022, 20:15
Updated 17 октября 2022, 20:15
В Курултае напомнили, что законопроект предполагает полный запрет на продажу алкоголя 3 января и частичный 4, 5 и 6 января с 14:00 до 22:00.
По словам председателя парламента региона Константина Толкачева, в настоящий момент текст документа проходит оценку воздействия, поэтому его и не внесли на повестку пленарного заседания, прошедшего сегодня, 28 ноября.
«Мы планируем принятие законопроекта в целом в декабре, чтобы он вступил в силу и действовал уже в ближайшие новогодние праздники», – отметил он.
По мнению Толкачева, «определенная доля населения не умеет отмечать праздники культурно», он отметил, что в правительстве задались непростой задачей приобщить людей к культурному отдыху.
Напомним, о желании оградить население от пагубного воздействия спиртного впервые заявил Радий Хабиров на одном из оперативных совещаний в правительстве. Позже он отметил, что важна и культурная составляющая на Новый год, которую власти рассматривают как альтернативу затяжному алкогольному возлиянию.