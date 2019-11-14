Уфимского врача подозревают в получении взятки за выдачу «липовой» справки

Врача подозревают в получении взятки в размере 80 тысяч рублей. За эту сумму он выдал «липовое» медицинское заключение о состоянии здоровья молодого человека, которого призвали на службу в российской армии. В справке врач указал несуществующие заболевания, которые освободили парня от военной службы.