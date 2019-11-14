Уфимского врача подозревают в получении взятки за выдачу «липовой» справки

Posted 14 ноября 2019, 06:50
Published 14 ноября 2019, 06:50
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
Следственный отдел Советского района Уфы управления СК РФ по РБ возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего уфимского врача. Материалы дела следователям были переданы сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД РФ по городу Уфе.
Врача подозревают в получении взятки в размере 80 тысяч рублей. За эту сумму он выдал «липовое» медицинское заключение о состоянии здоровья молодого человека, которого призвали на службу в российской армии. В справке врач указал несуществующие заболевания, которые освободили парня от военной службы.
В текущее время следователи проводят следственные мероприятия со взяточником, это позволит установить все обстоятельства преступления.
Расследование продолжается.