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Posted 14 ноября 2019, 06:50

Published 14 ноября 2019, 06:50

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Уфимского врача подозревают в получении взятки за выдачу «липовой» справки

Уфимского врача подозревают в получении взятки за выдачу «липовой» справки

14 ноября 2019, 06:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следствие установило, что врач получил 80 тысяч рублей за выдачу медицинского заключения о состоянии здоровья призывника.

Следственный отдел Советского района Уфы управления СК РФ по РБ возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего уфимского врача. Материалы дела следователям были переданы сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД РФ по городу Уфе.

Врача подозревают в получении взятки в размере 80 тысяч рублей. За эту сумму он выдал «липовое» медицинское заключение о состоянии здоровья молодого человека, которого призвали на службу в российской армии. В справке врач указал несуществующие заболевания, которые освободили парня от военной службы.

В текущее время следователи проводят следственные мероприятия со взяточником, это позволит установить все обстоятельства преступления.

Расследование продолжается.

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