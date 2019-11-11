В Башкирии система записи к врачу по-прежнему плохо работает

Однако Ирина Кононова поправила его и уточнила, что причина неудовлетворительной работы системы записи к врачу в республике может быть больше связана с тем, что пациенты не владеют информацией о том, к каким врачам они могут попасть на прием напрямую, по записи, а к каким – по направлению терапевта. В частности, вторая категория врачей – это акушеры-гинекологи, окулисты, ЛОР, детские психиатры, психиатры-наркологи, фтизиатры.