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В Башкирии система записи к врачу по-прежнему плохо работает

11 ноября 2019, 06:55
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
В правительстве республики считают, что причина такого положения дел – в некорректном составлении графиков приема врачей.

Сегодня, 11 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. министра здравоохранения региона Ирина Кононова отчитывалась о жизнеспособности системы записи к врачу, которая неоднократно критиковалась ранее.

Первый вице-премьер Андрей Назаров, который вел совещание, потребовал пояснить, почему данная система не работает, суд по большому потоку жалоб от населения. Не спасает также и электронная запись. По его мнению, причина может заключаться в том, что графики работы врачей в поликлиниках составляются некорректно, в них несвоевременно вносят исправления в связи с отпусками, больничными или стажировкой медиков.

Однако Ирина Кононова поправила его и уточнила, что причина неудовлетворительной работы системы записи к врачу в республике может быть больше связана с тем, что пациенты не владеют информацией о том, к каким врачам они могут попасть на прием напрямую, по записи, а к каким – по направлению терапевта. В частности, вторая категория врачей – это акушеры-гинекологи, окулисты, ЛОР, детские психиатры, психиатры-наркологи, фтизиатры.

По ее мнению, со временем система записи должна наладиться. Для удобства пациентов введен единый номер записи к врачу – 13-01.

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