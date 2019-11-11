В Башкирии система записи к врачу по-прежнему плохо работает

Сегодня, 11 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. министра здравоохранения региона Ирина Кононова отчитывалась о жизнеспособности системы записи к врачу, которая неоднократно критиковалась ранее.
Первый вице-премьер Андрей Назаров, который вел совещание, потребовал пояснить, почему данная система не работает, суд по большому потоку жалоб от населения. Не спасает также и электронная запись. По его мнению, причина может заключаться в том, что графики работы врачей в поликлиниках составляются некорректно, в них несвоевременно вносят исправления в связи с отпусками, больничными или стажировкой медиков.
Однако Ирина Кононова поправила его и уточнила, что причина неудовлетворительной работы системы записи к врачу в республике может быть больше связана с тем, что пациенты не владеют информацией о том, к каким врачам они могут попасть на прием напрямую, по записи, а к каким – по направлению терапевта. В частности, вторая категория врачей – это акушеры-гинекологи, окулисты, ЛОР, детские психиатры, психиатры-наркологи, фтизиатры.
По ее мнению, со временем система записи должна наладиться. Для удобства пациентов введен единый номер записи к врачу – 13-01.