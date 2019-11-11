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В Уфе пройдет выставка-фестиваль, посвященная правам человека

11 ноября 2019, 09:05
Фото: СПЧ при главе Башкирии
Выставка расскажет о ваших 30 фундаментальных правах, закрепленных Всеобщей декларацией прав человека.

В Уфе 15 ноября откроется выставка «Права человека», которая продлится до 21 декабря 2019 года.

По словам организаторов, выставка-фестиваль “Права человека” - это первый культурный проект, инициированный Советом по правам человека, при участии Института права БГУ, БО Ассоциации юристов России, Института Миграционной политики в Берлине (RUSMPI), Центра современного искусства “Облака”.

«Выставка “Права человека” расскажет о ваших 30 фундаментальных правах, закрепленных Всеобщей декларацией прав человека. Каждое слово в ней написано слезами и кровью миллионов наших предков. Каждая ее буква - залог безопасного будущего! Лучший способ задуматься об этом - почувствовать. Экспонаты выставки - плакаты, карикатуры, инсталляции расскажут зрителю о ценности прав человека на чувственном языке, языке творчества. В подготовке выставки принимали участие как профессиональные, так и начинающие художники. При желании каждый посетитель сможет оставить на выставке свой творческий след», – сообщается в релизе.

В период проведения выставки запланированы лекции, встречи и дискуссии с правозащитниками, историками, правоведами и исследователями. Официальное открытие состоится 14 ноября, в 17:00.

Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

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#Новости#Выставка обезьян#Алия Фатхиева#Общество
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