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В правительстве Башкирии устроили разнос за то, что чиновникам не выдали премии

11 ноября 2019, 08:01
Фото: pixabay.com
Больше всего попало представителям Госкомстроя республики.

Сегодня, 11 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, первый вице-премьер Андрей Назаров сообщил, что ряд ведомств не выполнили обещание, которое перед Днем народного единства дал глава региона Радий Хабиров. Речь идет о премиях сотрудникам государственных структур.

- Данное распоряжение не было выполнено в полном объеме. Например, премии не получили сотрудники Госкомитета по строительству и архитектуре РБ, - отметил Андрей Назаров. – Как такое может быть – что решение правительства не выполнено?

Первый вице-премьер убедительно попросил провинившихся руководителей ведомств в кратчайший срок исправить ситуацию и отчитаться.

- Если еще раз поручение главы не будет выполнено, мы будем считать, что такой руководитель работать не может, - подчеркнул Андрей Назаров.

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