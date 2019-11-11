В правительстве Башкирии устроили разнос за то, что чиновникам не выдали премии

Сегодня, 11 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии, первый вице-премьер Андрей Назаров сообщил, что ряд ведомств не выполнили обещание, которое перед Днем народного единства дал глава региона Радий Хабиров. Речь идет о премиях сотрудникам государственных структур.
- Данное распоряжение не было выполнено в полном объеме. Например, премии не получили сотрудники Госкомитета по строительству и архитектуре РБ, - отметил Андрей Назаров. – Как такое может быть – что решение правительства не выполнено?
Первый вице-премьер убедительно попросил провинившихся руководителей ведомств в кратчайший срок исправить ситуацию и отчитаться.
- Если еще раз поручение главы не будет выполнено, мы будем считать, что такой руководитель работать не может, - подчеркнул Андрей Назаров.