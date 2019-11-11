В правительстве Башкирии поведали о новых праздниках и как по-новому отмечать старые

Назаров не пояснил, что именно он имеет в виду, но в соцсетях уже отреагировали на его предложение, предположив, что речь идет о приглашении гостей и артистов федерального уровня для выступлений на такого рода торжествах. За чей счет будут проводиться мероприятия такого масштаба – спонсоров или бюджета, пока не уточняется.