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В правительстве Башкирии поведали о новых праздниках и как по-новому отмечать старые

11 ноября 2019, 07:23
Фото: скриншот видео. / pravitelstvorb.ru
Первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров считает, что отмечать такие серьезные даты как День полиции следует «с федеральной составляющей».

Сегодня, 11 ноября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии первый вице-премьер Андрей Назаров провел первое совещание правительства под своим руководством. Он начал сегодняшнее общение с членами правительства с праздничной темы.

Андрей Назаров напомнил о новом празднике, который отныне учрежден в Башкирии, - Дне национального костюма. Его нужно праздновать каждую третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября. Министру культуры РБ Амине Шафиковой он рекомендовал доработать данный вопрос.

Тему праздников Андрей Назаров продолжил и в процессе обсуждения событий минувшей недели. Когда речь зашла о Дне полиции, отмечаемом 10 ноября, он порекомендовал ввести в процесс отмечания таких серьезных праздников федеральную составляющую.

Назаров не пояснил, что именно он имеет в виду, но в соцсетях уже отреагировали на его предложение, предположив, что речь идет о приглашении гостей и артистов федерального уровня для выступлений на такого рода торжествах. За чей счет будут проводиться мероприятия такого масштаба – спонсоров или бюджета, пока не уточняется.

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