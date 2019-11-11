В Башкирии мужчина убил семейную пару из-за долга за квартиру и сбросил трупы в овраг

В конце минувшей недели произошло тяжкое преступление в городе Бирске. Подробности сообщаются в группе «Подслушано Бирск».
Тела погибших мужчины и женщины были обнаружены в овраге возле спуска к реке Белой. Известие об этом очень перепугало население.
В ходе расследования стало известно, что семейная пара погибла от рук мужчины, у которого они снимали квартиру.
Дело в том, что супруги задолжали серьезную сумму за жилье и, видимо, сообщили, что не могут пока расплатиться. Хозяин квартиры решил вопрос кардинально – убил должников и сбросил их тела в овраг.
Как сообщили в соцсетях, у погибших остались двое сыновей.
Обстоятельства происшедшего уточняются.