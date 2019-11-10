mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе экс-полицейский вышел на пикет к зданию МВД

10 ноября 2019, 10:42
Фото: Mkset.ru
Бывший дознаватель считает, что ведомство не защитило его от правового беспредела.

Историю бывшего дознавателя уфимской полиции Равиля Каримова мы подробно рассказывали в материале «В Башкирии дознавателя полиции осудили по делу, которого не должно было быть».

В материале мы дали подробный анализ уголовного дела, по которому осуждён теперь уже бывший коп. Детальный анализ документов, приговора, решений суда, показаний свидетелей, противоречащих закону, логике и здравому смыслу позволяет сделать вывод о том, что того в уголовном деле, по которому бывший дознаватель полиции получил условный срок, вопросов больше, чем ответов.

И вот сегодня, 10 ноября, в свой когда-то профессиональный праздник — День полиции — Равиль Каримов вышел на одиночный пикет к зданию МВД по Башкирии. По словам пикетчика, его несправедливое, по его мнению, осуждение стало возможным, в том числе, благодаря тому, что его руководство в свое время не разобралось в его деле, не защитило.

Вместо этого руководители полицейского, по его словам, предпочли дистанцироваться, а потом и вовсе уволили его по отрицательным основаниям. К слову, «отрицательные основания» в привычном гражданском понимании означают «по статье». Из-за этого мужчина сейчас даже охранником не может устроиться на работу — судимость «пробивается» и ему везде отказывают.

На плакате, что экс-коп держит в руках, написано: Полицейский тоже может стать жертвой правового беспредела! МВД по Башкирии — не бросай своих сотрудников на произвол судьбы!

В разговоре с нами Равиль Каримов сказал, что этот пикет для него своего рода шаг отчаяния, потому что особо он уже ни на что не надеется.

Напомним, сегодня Медиакорсеть также опубликовала большое интервью Равиля Каримова и его адвоката, также бывшего милиционера Рамиля Гизатуллина.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

Материалы по теме
В Башкирии дознавателя полиции осудили по делу, которого не должно было бытьКомиссары Мегре в Башкирии: как развит рынок детективов и почему не идут в полицию«В армии дурдом, тут вообще «звездец»: экс-полицейские Уфы о работе в органах
#Новости#Эксклюзив#Марат Гареев#Общество
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44