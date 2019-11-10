В Уфе экс-полицейский вышел на пикет к зданию МВД

И вот сегодня, 10 ноября, в свой когда-то профессиональный праздник — День полиции — Равиль Каримов вышел на одиночный пикет к зданию МВД по Башкирии. По словам пикетчика, его несправедливое, по его мнению, осуждение стало возможным, в том числе, благодаря тому, что его руководство в свое время не разобралось в его деле, не защитило.