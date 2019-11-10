В Уфе экс-полицейский вышел на пикет к зданию МВД

Историю бывшего дознавателя уфимской полиции Равиля Каримова мы подробно рассказывали в материале «В Башкирии дознавателя полиции осудили по делу, которого не должно было быть».
В материале мы дали подробный анализ уголовного дела, по которому осуждён теперь уже бывший коп. Детальный анализ документов, приговора, решений суда, показаний свидетелей, противоречащих закону, логике и здравому смыслу позволяет сделать вывод о том, что того в уголовном деле, по которому бывший дознаватель полиции получил условный срок, вопросов больше, чем ответов.
И вот сегодня, 10 ноября, в свой когда-то профессиональный праздник — День полиции — Равиль Каримов вышел на одиночный пикет к зданию МВД по Башкирии. По словам пикетчика, его несправедливое, по его мнению, осуждение стало возможным, в том числе, благодаря тому, что его руководство в свое время не разобралось в его деле, не защитило.
Вместо этого руководители полицейского, по его словам, предпочли дистанцироваться, а потом и вовсе уволили его по отрицательным основаниям. К слову, «отрицательные основания» в привычном гражданском понимании означают «по статье». Из-за этого мужчина сейчас даже охранником не может устроиться на работу — судимость «пробивается» и ему везде отказывают.
На плакате, что экс-коп держит в руках, написано: Полицейский тоже может стать жертвой правового беспредела! МВД по Башкирии — не бросай своих сотрудников на произвол судьбы!
В разговоре с нами Равиль Каримов сказал, что этот пикет для него своего рода шаг отчаяния, потому что особо он уже ни на что не надеется.
Напомним, сегодня Медиакорсеть также опубликовала большое интервью Равиля Каримова и его адвоката, также бывшего милиционера Рамиля Гизатуллина.
Медиакорсеть следит за развитием событий.