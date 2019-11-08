Глава Башкирии изменил состав комиссии по помилованию

Глава Башкирии Радий Хабиров, передает «Коммерсантъ-Уфа», изменил состав комиссии по помилованию, действующей с 2001 года. По предоставленной информации, из комиссии, в которой состояли 15 человек, исключили четверых и назначили пятерых новых членов. В прошлый раз состав менялся в 2009 году.