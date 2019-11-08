Глава Башкирии изменил состав комиссии по помилованию

Глава Башкирии Радий Хабиров, передает «Коммерсантъ-Уфа», изменил состав комиссии по помилованию, действующей с 2001 года. По предоставленной информации, из комиссии, в которой состояли 15 человек, исключили четверых и назначили пятерых новых членов. В прошлый раз состав менялся в 2009 году.
Сообщается, что из комиссии вышел судья Конституционного суда республики Владимир Крылов, ректор Башгосуниверситета Николай Морозкин, председатель исполнительного комитета республиканской Федерации шашек Тамара Тансыккужина и помощник начальника регионального ФСИН по работе с верующими Александр Петров, а также председатель Союза женщин республики Рашида Султанова.
На их место включили председателя Конституционного суда республики Хайдарп Валеевп, членп Общественной палаты республики и директора конгресс-холла «Торатау» Айгуль Муратову, проректора по научной работе Башкирской академии госслужбы и управления Светлану Сафину, спортсмена-инструктора «Центр технических видов спорта имени Кадырова» Николая Красникова.
Во главе комиссии остался председатель башкирского парламента Константин Толкачев. В полномочия комиссии входит рассмотрение прошений о помиловании, однако ее решение носят рекомендательный характер.