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Posted 7 ноября 2019, 14:56

Published 7 ноября 2019, 14:56

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

«Единая Россия» выступила за прекращение транспортной блокады Приморья

«Единая Россия» выступила за прекращение транспортной блокады Приморья

7 ноября 2019, 14:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
«Требую у Аэрофлота прекратить транспортную блокаду Дальнего Востока», – написала в Facebook член Генерального совета «Единой России» Майя Шалунова. Политические эксперты считают, что это обычный популизм.

Такие заявления, по мнению экспертов, бросают тень не только на саму Шалунову, но и на ее партийное руководство. В частности на секретаря ПРО ВПП «Единая Россия» Олега Кожемяко, а также члена президиума генерального совета «ЕР» Сергея Сопчука. У последнего Майя Шалунова работает помощником депутата.

Что касается причин, побудивших Шалунову к столь резким высказываниям, эксперты считают, что это сделано для привлечения электората, в преддверии выборов в Госдуму. Отмечается, что помощница депутата сама планирует занять сенаторское кресло, победив в одном из округов.

В то же время, нельзя не признать, что причины для критики крупнейшего авиаперевозчика действительно есть. Цены на билеты в регионы Дальнего Востока, мягко говоря, очень высокие и авиакомпании не собираются их снижать. Более того, они регулярно поднимают стоимость билетов. Например, «Аэрофлот» недавно ввел на рейсах из столицы на Дальний Восток топливный сбор. Есть информация о том, что «плоские тарифы», снижающие цену на билеты, на этом направлении могут отменить, сообщает «Восток-Медиа».

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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