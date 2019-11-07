«Единая Россия» выступила за прекращение транспортной блокады Приморья

В то же время, нельзя не признать, что причины для критики крупнейшего авиаперевозчика действительно есть. Цены на билеты в регионы Дальнего Востока, мягко говоря, очень высокие и авиакомпании не собираются их снижать. Более того, они регулярно поднимают стоимость билетов. Например, «Аэрофлот» недавно ввел на рейсах из столицы на Дальний Восток топливный сбор. Есть информация о том, что «плоские тарифы», снижающие цену на билеты, на этом направлении могут отменить, сообщает «Восток-Медиа».