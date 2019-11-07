«Единая Россия» выступила за прекращение транспортной блокады Приморья

Posted 7 ноября 2019, 14:56
Published 7 ноября 2019, 14:56
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Такие заявления, по мнению экспертов, бросают тень не только на саму Шалунову, но и на ее партийное руководство. В частности на секретаря ПРО ВПП «Единая Россия» Олега Кожемяко, а также члена президиума генерального совета «ЕР» Сергея Сопчука. У последнего Майя Шалунова работает помощником депутата.
Что касается причин, побудивших Шалунову к столь резким высказываниям, эксперты считают, что это сделано для привлечения электората, в преддверии выборов в Госдуму. Отмечается, что помощница депутата сама планирует занять сенаторское кресло, победив в одном из округов.
В то же время, нельзя не признать, что причины для критики крупнейшего авиаперевозчика действительно есть. Цены на билеты в регионы Дальнего Востока, мягко говоря, очень высокие и авиакомпании не собираются их снижать. Более того, они регулярно поднимают стоимость билетов. Например, «Аэрофлот» недавно ввел на рейсах из столицы на Дальний Восток топливный сбор. Есть информация о том, что «плоские тарифы», снижающие цену на билеты, на этом направлении могут отменить, сообщает «Восток-Медиа».