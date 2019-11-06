Госдума одобрила предустановку российских программ на смартфоны

Posted 6 ноября 2019, 05:20
Published 6 ноября 2019, 05:20
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Согласно документу, предполагается в обязательном порядке закрепить предустановку российских программ и приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV российских программ и приложений.
Конкретные виды технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для таких товаров, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будут определяться правительством.
Как отмечает ТАСС, в правительстве считают, что принятие этих поправок «будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий». Если закон пройдет все чтения, то ожидается, что он вступит в силу 1 июля 2020 года.
Напомним, ФАС уже занималась этим вопросом в прошлом году. Тогда планировалось, что к апрелю 2019 года должно быть разработанно законодательство, обязывающее производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать отечественные аналоги базовых приложений. При этом у пользователей обязательно должна быть возможность удалять предустановленные программы и приложения за исключением тех, от которых зависит функционирование операционной системы.