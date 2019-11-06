Госдума одобрила предустановку российских программ на смартфоны

Напомним, ФАС уже занималась этим вопросом в прошлом году. Тогда планировалось, что к апрелю 2019 года должно быть разработанно законодательство, обязывающее производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать отечественные аналоги базовых приложений. При этом у пользователей обязательно должна быть возможность удалять предустановленные программы и приложения за исключением тех, от которых зависит функционирование операционной системы.