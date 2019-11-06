mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 ноября 2019, 05:20

Published 6 ноября 2019, 05:20

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

Госдума одобрила предустановку российских программ на смартфоны

Госдума одобрила предустановку российских программ на смартфоны

6 ноября 2019, 05:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» были поддержаны в первом чтении.

Согласно документу, предполагается в обязательном порядке закрепить предустановку российских программ и приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV российских программ и приложений.

Конкретные виды технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для таких товаров, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будут определяться правительством.

Как отмечает ТАСС, в правительстве считают, что принятие этих поправок «будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий». Если закон пройдет все чтения, то ожидается, что он вступит в силу 1 июля 2020 года.

Напомним, ФАС уже занималась этим вопросом в прошлом году. Тогда планировалось, что к апрелю 2019 года должно быть разработанно законодательство, обязывающее производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать отечественные аналоги базовых приложений. При этом у пользователей обязательно должна быть возможность удалять предустановленные программы и приложения за исключением тех, от которых зависит функционирование операционной системы.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Материалы по теме
«Если нас всех обложат»: как депутаты от Башкирии поддержали идею изоляции рунетаВ соцопросе Госдумы большинство поддержало возвращение смертной казни в РоссииВ Госдуме поддержали идею содержать беременных женщин в отдельных камерах в СИЗО
#Андрей Королев#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика