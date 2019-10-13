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Posted 13 октября 2019, 05:52

Published 13 октября 2019, 05:52

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

В соцопросе Госдумы большинство поддержало возвращение смертной казни в России

В соцопросе Госдумы большинство поддержало возвращение смертной казни в России

13 октября 2019, 05:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Опрос стартовал 11 октября на странице Госдумы в соцсети «ВКонтакте» после резонансного убийства девятилетней девочки в Саратове.

Вопрос сформулирован так: «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?». На данный момент в опросе приняло участие более 125 тыс. пользователей, при этом 99,9 тыс. проголосовало за.

Критики идеи смертной казни, в свою очередь. говорят, что понимают эмоциональное состояние людей после громких преступлений, но в условиях несовершенства органов правопорядка и судебной системы при отмене моратория на смертную казнь может быть масса судебных ошибок и устранения неугодных людей через сфальсифицированные обвинения в их адрес.

Напомним, девочка пропала утром 9 октября по дороге из дома в школу. Ее тело со следами насильственной смерти нашли в гаражах в Кировском районе Саратова. Через двое суток подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

Подробнее в материале «Новых известий».

#Андрей Королев#Общество#Новости
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