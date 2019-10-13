В соцопросе Госдумы большинство поддержало возвращение смертной казни в России

Posted 13 октября 2019, 05:52
Published 13 октября 2019, 05:52
Modified 17 октября 2022, 20:10
Updated 17 октября 2022, 20:10
Вопрос сформулирован так: «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?». На данный момент в опросе приняло участие более 125 тыс. пользователей, при этом 99,9 тыс. проголосовало за.
Критики идеи смертной казни, в свою очередь. говорят, что понимают эмоциональное состояние людей после громких преступлений, но в условиях несовершенства органов правопорядка и судебной системы при отмене моратория на смертную казнь может быть масса судебных ошибок и устранения неугодных людей через сфальсифицированные обвинения в их адрес.
Напомним, девочка пропала утром 9 октября по дороге из дома в школу. Ее тело со следами насильственной смерти нашли в гаражах в Кировском районе Саратова. Через двое суток подозреваемый был задержан и дал признательные показания.