В соцопросе Госдумы большинство поддержало возвращение смертной казни в России

Критики идеи смертной казни, в свою очередь. говорят, что понимают эмоциональное состояние людей после громких преступлений, но в условиях несовершенства органов правопорядка и судебной системы при отмене моратория на смертную казнь может быть масса судебных ошибок и устранения неугодных людей через сфальсифицированные обвинения в их адрес.