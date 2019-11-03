Уроженка Башкирии певица Земфира спела две новые песни в Дубае

Posted 3 ноября 2019, 08:27
Published 3 ноября 2019, 08:27
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Обе песни посвящены расставанию. Видеозаписи композиций опубликовал ютьюбе шеф-редактор сайта «Ваш досуг» под ником Inner Emigrant.
По информации СМИ, на фестивале певица также исполнила популярные хиты и несколько редких песен, всего от исполнительницы прозвучали 17 композиций.
Издание также сообщает, что предыдущую новинку Земфира выпустила более года назад. Песня «Джозеф» написала на отрывки из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам.