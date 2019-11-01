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Posted 1 ноября 2019, 07:27

Published 1 ноября 2019, 07:27

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

В Башкирии покончил с собой сотрудник СИЗО

1 ноября 2019, 07:27
Фото: pixabay.com
Причины выясняют следователи.

Суицид произошел позавчера, 30 октября. По сообщению телеграм-канала Омбудсмен полиции, 24-летний младший сержант, работающий в СИЗО-5 в городе Дюртюли, покончил жизнь самоубийством. Произошло это в гараже частного дома в Илишевском районе Башкирии.

Также сообщается, что следователи следственного управления СКР по Башкирии проводят положенную в таких случаях проверку, по результатам которой они примут соответствующее решение.

Ранее мы писали о том, что 23-летний полицейский из Уфы записал свою смерть в прямом эфире.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Башкирии рекордное число сотрудников полиции покончили с собой - таковы печальные итоги 2018 года. 

Также напомним, большое журналистское расследование на эту тему было опубликовано на нашем сайте. По официальной версии, в МВД по Башкирии объясняли волну самоубийств среди персонала семейно-бытовыми и личными проблемами, но при неофициальном общении сослуживцы и близкие погибших говорили о нездоровой ситуации внутри коллективов, доносах сотрудников друг на друга ради повышения или премий, большой нагрузке на сотрудников и ненормированном рабочем дне и т. д. Материал был номинирован на Независимую журналистскую премию «Редколлегия».

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