В Башкирии покончил с собой сотрудник СИЗО

Posted 1 ноября 2019, 07:27
Published 1 ноября 2019, 07:27
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Суицид произошел позавчера, 30 октября. По сообщению телеграм-канала Омбудсмен полиции, 24-летний младший сержант, работающий в СИЗО-5 в городе Дюртюли, покончил жизнь самоубийством. Произошло это в гараже частного дома в Илишевском районе Башкирии.
Также сообщается, что следователи следственного управления СКР по Башкирии проводят положенную в таких случаях проверку, по результатам которой они примут соответствующее решение.
Ранее мы писали о том, что 23-летний полицейский из Уфы записал свою смерть в прямом эфире.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Башкирии рекордное число сотрудников полиции покончили с собой - таковы печальные итоги 2018 года.
Также напомним, большое журналистское расследование на эту тему было опубликовано на нашем сайте. По официальной версии, в МВД по Башкирии объясняли волну самоубийств среди персонала семейно-бытовыми и личными проблемами, но при неофициальном общении сослуживцы и близкие погибших говорили о нездоровой ситуации внутри коллективов, доносах сотрудников друг на друга ради повышения или премий, большой нагрузке на сотрудников и ненормированном рабочем дне и т. д. Материал был номинирован на Независимую журналистскую премию «Редколлегия».