В Уфе 200 единиц техники вышли на уборку внезапного мокрого снега

Posted 31 октября 2019, 05:38
Published 31 октября 2019, 05:38
Modified 17 октября 2022, 20:13
Updated 17 октября 2022, 20:13
Ранним утром вычищать уфимские улицы от мокрого снега направились 200 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии города. Согласно информации, размещенной на официальном сайте администрации, также в ручном режиме, с лопатами работают несколько десятков дворников. Им, прежде всего, предстоит убрать снег и наледь с тротуаров и с площадок остановок общественного транспорта. Кроме того, на придомовые территории направлены 155 единиц спецтехники и 766 дворников.
Мэрия города призывает горожан аккуратнее передвигаться по улицам и избегать участков с гололедом, также напоминает автовладельцам о необходимости поменять летние резины на зимнюю.