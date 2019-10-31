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Posted 31 октября 2019, 05:38

Published 31 октября 2019, 05:38

Modified 17 октября 2022, 20:13

Updated 17 октября 2022, 20:13

В Уфе 200 единиц техники вышли на уборку внезапного мокрого снега

В Уфе 200 единиц техники вышли на уборку внезапного мокрого снега

31 октября 2019, 05:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В уфимской администрации горожан уверяют, что сотрудники жилищно-коммунальных служб к зиме полностью готовы.

Ранним утром вычищать уфимские улицы от мокрого снега направились 200 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии города. Согласно информации, размещенной на официальном сайте администрации, также в ручном режиме, с лопатами работают несколько десятков дворников. Им, прежде всего, предстоит убрать снег и наледь с тротуаров и с площадок остановок общественного транспорта. Кроме того, на придомовые территории направлены 155 единиц спецтехники и 766 дворников.

Мэрия города призывает горожан аккуратнее передвигаться по улицам и избегать участков с гололедом, также напоминает автовладельцам о необходимости поменять летние резины на зимнюю.

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