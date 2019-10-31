В Уфе 200 единиц техники вышли на уборку внезапного мокрого снега

Ранним утром вычищать уфимские улицы от мокрого снега направились 200 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии города. Согласно информации, размещенной на официальном сайте администрации, также в ручном режиме, с лопатами работают несколько десятков дворников. Им, прежде всего, предстоит убрать снег и наледь с тротуаров и с площадок остановок общественного транспорта. Кроме того, на придомовые территории направлены 155 единиц спецтехники и 766 дворников.