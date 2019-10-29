Родительские комитеты Уфы вновь высказали нарекания на качество школьного питания

Posted 29 октября 2019, 05:45
Published 29 октября 2019, 05:45
Modified 25 декабря 2024, 05:41
Updated 25 декабря 2024, 05:41
Сегодня, 29 октября, на оперативном совещании в администрации Уфы вице-мэр города Алина Сулейманова рассказала о состоянии питания в учебных заведениях.
По ее словам, мэрия и муниципалитеты наладили сотрудничество с представителями родительских комитетов и предложили им периодически наведываться в школы и пробовать предлагаемые детям блюда, а затем сообщать о своих замечаниях.
- Сейчас основные нарекания родителей вызывают остывшие вторые блюда, - сообщила Алина Сулейманова. - Мы будем решать эту проблему путем приобретения термотележек, которые позволят сохранять температуру блюд.
Напомним, в начале текущего учебного года высказывалось много претензий к качеству блюд, родители и школьники выкладывали в соцсети красноречивые фотографии непрожаренных котлет и просроченных йогуртов, которые им предлагали в учебных заведениях. Власти обещали взять этот вопрос под особый контроль.
При этом по итогам недавнего федерального конкурса Уфа оказалась в лидерах по организации школьного питания.