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Posted 29 октября 2019, 05:45

Published 29 октября 2019, 05:45

Modified 25 декабря 2024, 05:41

Updated 25 декабря 2024, 05:41

Родительские комитеты Уфы вновь высказали нарекания на качество школьного питания

29 октября 2019, 05:45
Основные нарекания родителей вызвали остывшие вторые блюда.

Сегодня, 29 октября, на оперативном совещании в администрации Уфы вице-мэр города Алина Сулейманова рассказала о состоянии питания в учебных заведениях.

По ее словам, мэрия и муниципалитеты наладили сотрудничество с представителями родительских комитетов и предложили им периодически наведываться в школы и пробовать предлагаемые детям блюда, а затем сообщать о своих замечаниях.

- Сейчас основные нарекания родителей вызывают остывшие вторые блюда, - сообщила Алина Сулейманова. - Мы будем решать эту проблему путем приобретения термотележек, которые позволят сохранять температуру блюд.

Напомним, в начале текущего учебного года высказывалось много претензий к качеству блюд, родители и школьники выкладывали в соцсети красноречивые фотографии непрожаренных котлет и просроченных йогуртов, которые им предлагали в учебных заведениях. Власти обещали взять этот вопрос под особый контроль.

При этом по итогам недавнего федерального конкурса Уфа оказалась в лидерах по организации школьного питания.

#Общество#Новости#Школьное питание
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