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Posted 9 октября 2019, 07:22

Published 9 октября 2019, 07:22

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

В Башкирии выяснили причины гибели женщины на обочине дороги

9 октября 2019, 07:22
Она скончалась в результате ДТП.

В ГИБДД по Башкирии сообщили о гибели 53-летней женщины, тело которой обнаружили на обочине дороги.

По предварительной версии, ее сбил 52-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Дастер». В результате произошедшего пешеход скончалась на месте.

Со слов мужчины, она шла по краю проезжей части в темное время суток в попутном направлении. На одежде погибшей не было никаких световозвращающих элементов.

#Алия Фатхиева#Происшествия#Новости#Башкирия#Происшествие с погибшими#Погибшие
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