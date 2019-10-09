В Башкирии выяснили причины гибели женщины на обочине дороги

Posted 9 октября 2019, 07:22
Published 9 октября 2019, 07:22
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
В ГИБДД по Башкирии сообщили о гибели 53-летней женщины, тело которой обнаружили на обочине дороги.
По предварительной версии, ее сбил 52-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Дастер». В результате произошедшего пешеход скончалась на месте.
Со слов мужчины, она шла по краю проезжей части в темное время суток в попутном направлении. На одежде погибшей не было никаких световозвращающих элементов.