Стоимость отопления в Башкирии вырастет на 50%

Posted 27 сентября 2019, 10:50
Published 27 сентября 2019, 10:50
Modified 25 декабря, 05:41
Updated 25 декабря, 05:41
По информации «Башинформа», изменения ожидаются с 1 октября 2019 года. Прежде жители Башкирии платили за услугу равномерно в течение всего года по схеме «1/12».
Переход на новую систему оплаты позволить людям платить за фактическое потребление, исходя из показания показаний общедомовых приборов учета, уточнили в агентстве со ссылкой на замминистра жилищно-коммунального хозяйства РБ Марата Шангареева.
Замминистра отметил, что в домах, где такие приборы на оборудованы, расчет будет производиться по нормативам. По его словам, в осенне-зимний период сумма вырастет на 50%, однако летом за отопление платить не придется.
«В целом, в связи с этим квартплата со всем набором услуг, в том числе за отопление, увеличится примерно на 19-20% — в отопительный период. Но в годовом исчислении квартплата вырасти не должна. Платежи будут прозрачными и понятными для населения, не нужно будет осуществлять корректировку платежей по итогам года, а это значит, не будет перерасчетов, которые вызывают много вопросов у граждан. За то, что в этом году до октября, до отопительного сезона население платило равномерно, перерасчет будет сделан в первом квартале 2020 года», – приводят журналисты цитату Марата Шангареева.
Известно, что квитанции с оплатой за отопление по новому способу «1/8» жители Башкирии получат уже в октябре, расчет начнется с 23 октября.
Напомним, ранее Медиакорсеть публиковала,что об этом впервые стало известно еще в 2018 году. Переход на систему планируется поэтапный, в то же время ежемесячные денежные компенсации льготникам тоже будут перечисляться с учетом сезонности платежей. Новая система оплаты за отопление в Башкирии не касается частных домов.