Стоимость отопления в Башкирии вырастет на 50%

«В целом, в связи с этим квартплата со всем набором услуг, в том числе за отопление, увеличится примерно на 19-20% — в отопительный период. Но в годовом исчислении квартплата вырасти не должна. Платежи будут прозрачными и понятными для населения, не нужно будет осуществлять корректировку платежей по итогам года, а это значит, не будет перерасчетов, которые вызывают много вопросов у граждан. За то, что в этом году до октября, до отопительного сезона население платило равномерно, перерасчет будет сделан в первом квартале 2020 года», – приводят журналисты цитату Марата Шангареева.