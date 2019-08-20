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Posted 20 августа 2019, 05:28

Published 20 августа 2019, 05:28

Modified 17 октября 2022, 20:12

Updated 17 октября 2022, 20:12

В Башкирии назвали районы, в которых больше всего злоупотребляют спиртным

20 августа 2019, 05:28
Данные получены за семь месяцев текущего года.

Согласно сведениям регионального Роспотребнадзора, больше всего пьют в Стерлитамаке, Стерлитамакском районе, Дюртюлях и Дюртюлинском районе. Здесь показатели в 3-4 раза выше регионального уровня. «Отличились» также Аургазинский, Татышлинский районы (здесь превышение составило в 1,7 раз), города Октябрьский, Белебей, Кумертау, Сибай, Баймак, а также Калтасинский район (1,5 раза).

Всего за семь месяцев этого года показатель отравлений спиртным и спиртосодержащей продукции составил 19,3 на 100 тысяч населения. В прошлом году он составил 24,4.

Ранее Медиакорсеть писала о том, что Уфа попала в ТОП-10 регионов по количеству тайников с наркотиками. Эксперты также выяснили, какой наркотик в башкирской столице наиболее популярный. Согласно исследованию, Уфа на период 1 июня 2019 года оказалась на седьмом месте по суммарной стоимости кладов по городам.

Общая стоимость всех «закладок» в стране — около 348 млн рублей в год. На первом месте антирейтинга — Москва, на втором — Санкт-Петербург. Самый распространенный в Уфе наркотик — мефедрон. Средняя цена за грамм наркотика в Уфе достигает 1625 рублей. Сам теневой и прибыльный бизнес уходит в интернет, или даркнет , о котором ранее подробно писала Медиакорсеть. В реальном мире форма продажи «продавец-покупатель» практически полностью изжила себя.

Причинами отравлений в основном стали этиловый спирт (88,2%), суррогаты алкоголя (3,7%), метанол и метиловый спирт (3,3%).

Отмечено, что в январе–июле 2019 года спиртосодержащей продукцией отравились восемь детей. Пять из них — в Стерлитамаке.

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