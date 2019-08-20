В Башкирии назвали районы, в которых больше всего злоупотребляют спиртным

Общая стоимость всех «закладок» в стране — около 348 млн рублей в год. На первом месте антирейтинга — Москва, на втором — Санкт-Петербург. Самый распространенный в Уфе наркотик — мефедрон. Средняя цена за грамм наркотика в Уфе достигает 1625 рублей. Сам теневой и прибыльный бизнес уходит в интернет, или даркнет , о котором ранее подробно писала Медиакорсеть. В реальном мире форма продажи «продавец-покупатель» практически полностью изжила себя.