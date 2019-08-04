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Posted 4 августа 2019, 09:36

Published 4 августа 2019, 09:36

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

Прыжок смерти: «Газель» съехала в кювет с мертвым водителем

4 августа 2019, 09:36
Участники движения не пострадали.

На теле 56-летнего водителя, съехавшего вчера в кювет следов травм или происшествия не обнаружено.

«Рассматривается версия, что он скончался от сердечно-сосудистого заболевания. Начато разбирательство», – объяснил начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.

Зимой этого года во Владимире, водитель внедорожника, также умерший за рулем, сбил пешехода насмерть.

#Лилия Клюковская#Происшествия#Новости#ДТП#Происшествие с погибшими#Новости Башкирии
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