Прыжок смерти: «Газель» съехала в кювет с мертвым водителем

Posted 4 августа 2019, 09:36
Published 4 августа 2019, 09:36
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
На теле 56-летнего водителя, съехавшего вчера в кювет следов травм или происшествия не обнаружено.
«Рассматривается версия, что он скончался от сердечно-сосудистого заболевания. Начато разбирательство», – объяснил начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динар Гильмутдинов.
Зимой этого года во Владимире, водитель внедорожника, также умерший за рулем, сбил пешехода насмерть.