Награда за вредность: оценка условий труда стала проклятием медиков Башкирии

Напомним, за последние три года Салаватский городской родильный дом трижды менял форму собственности. Сначала он утратил статус самостоятельной организации в январе 2016 года в рамках оптимизации республиканского здравоохранения и был присоединен к городской больнице. В апреле 2018 года правительство РБ подписало концессионное соглашение, после чего роддом стал частным АНО «Перинатальный центр». Однако работа в частной медицине отличается от государственной — социальные гарантии там ниже. По результатам тогдашней СОУТ, дополнительные отпуска за работу во вредных условиях уменьшились с 14 до 7 дней, компенсационные выплаты — с 14% до 4% от оклада. Лишились медики перинатального центра и возможности досрочного выхода на пенсию. Именно лишение льгот и гарантий заставило работников роддома потребовать отмены концессии.