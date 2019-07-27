В Уфе планово отключат горячую и холодную воду в сотнях домов

29 июля 2019 года МУП «Уфаводоканал» запланировано проведение следующих работ, связанных с отключением холодной и горячей воды у потребителей:

Советский район

МУП "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что в период с 10:00 час."29" июля 2019 года до 18:30 час."29" июля 2019 года отключается водопроводная линия Д-500 мм по ул. Комсомольская для замены пожарного гидранта (ПГ), в связи с чем будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей:

Адрес Наименование

ул. Комсомольская 12, 19, 21, 21/1 Жилые дома ООО ЖЭУ №55

проспект Октября 12/2, 10/1, 8/1 Жилые дома ООО ЖЭУ №55

ул. Комсомольская 19/1 ЦТП №732

ул. Комсомольская 19 Поликлиника №50

Калининский район

МУП "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что согласно "Плану капитального ремонта МУП Уфаводоканал на 2019 год" в период с 10:00 час."29" июля 2019 года до 20:00 час."29" июля 2019 года отключается водопроводная линия Д-300 мм по ул. Вологодская - ул. Плеханова для замены запорной арматуры (задвижек) Д-150 мм, Д-100 мм, Д-50 мм, в связи с чем будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей:

Адрес Наименование

ул. Ушакова 56, 60, 62/1, 62, 64, 64/1 Жилые дома

ул. Вологодская 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1 Жилые дома

ул. Плеханова 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13 Жилые дома

ул. Вологодская 19/3 Детский сад №311

ул. Вологодская 15/2 Детский сад №320

ул. Ушакова 64/2 Детский сад №267

ул. Плеханова 7/1 Школа №56

ул. Плеханова 5/1 ЦТП-219

ул. Плеханова 9/1а Административное здание

ул. Ушакова 64а Торговый павильон

ул. Ушакова 60 к.1 Торговый павильон

Кировский район

МУП "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что в период с 10:00 час."29" июля 2019 года до 18:00 час."29" июля 2019 года отключается водопроводная линия Д-200 мм по ул. Чернышевского для замены пожарного гидранта (ПГ), в связи с чем будет отключена холодная вода у следующих потребителей:

Адрес Наименование

ул. Чернышевского 165, 188, 196, 198, 175, 175а, 175б, 198а, 186, 196а ул. Чапаева 26, 28а, 28, 30, 41 ул. Красноярская 54, 56, 58 ул. Крестьянская 49, 49а, 51а, 51б ул. Айская 3, 5, 5а ул. Мичурина 23а, 24, 29а, 31, 32, 33, 35, 37, 36, 39, 40 Частный сектор

ул. Мичурина 26, 41 ул. Чернышевского 169 Водоразборные колонки (ВРК)

30 июля 2019 года МУП «Уфаводоканал» запланировано проведение следующих работ, связанных с отключением холодной и горячей воды у потребителей:

Кировский район

МУП "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что в период с 10:00 час."30" июля 2019 года до 17:00 час."30" июля 2019 года отключается водопроводная линия Д-200 мм по ул. Ясная для замены пожарного гидранта (ПГ), в связи с чем будет отключена холодная вода у следующих потребителей:

Адрес Наименование

ул. Ясная 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Частный сектор

ул.Черемуховая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 10, 12, 14, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 21, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 Частный сектор

ул.Рубежная 170 ТЦ "МЕТРО Кеш энд Керри"

Советский район

МУП "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что в период с 11:00 час."30" июля 2019 года до 10:00 час."31" июля 2019 года отключается водопроводная линия Д-400 мм по ул. Менделеева - ул. Зеленая для замены запорной арматуры (задвижки) Д-500 мм, в связи с чем будет отключена холодная вода у следующих потребителей:

Адрес Наименование

ул. Менделеева 140/1 Жилой дом ТСЖ "Содружество"

ул. Менделеева 150/5 Жилой дом ООО ЖЭУ №60

ул. Менделеева 146 Школа №16

Советский район

МУП "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что в период с 10:00 час."30" июля 2019 года до 20:00 час."30" июля 2019 года отключается водопроводная линия Д-300 мм по ул. Степана Злобина для замены пожарного гидранта (ПГ), в связи с чем будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей:

Адрес Наименование

ул. Обская 16/1 Жилые дома ЖКУ Зеленая роща

ул.Степана Злобина 20, 20/1, 20/2, 22/1а, 22/1б, 22/1в, 24, 26, 28, 28/1, 28/2, 5, 5/1, 7, 9, 11, 15 Жилые дома ЖКУ Зеленая роща

ул. М. Губайдуллина 11 Жилые дома ЖКУ Зеленая роща

ул. Баргузинская 6 Жилые дома ЖКУ Зеленая роща

ул. Баргузинская 8 ЦТП №719

ул. Степана Злобина 22/2 ЦТП №722

ул. Степана Злобина 13 Магазин СатурнСтройМаркет, Бар "Игуана", Фонбет

ул. Степана Злобина 13а Магазин "Альтернатива"

ул. Степана Злобина 9а ГлавПивМаг

31 июля 2019 года МУП «Уфаводоканал» запланировано проведение следующих работ, связанных с отключением холодной и горячей воды у потребителей:

Калининский район

МУП "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что согласно "Плану капитального ремонта МУП Уфаводоканал на 2019 год" в период с 10:00 час."31" июля 2019 года до 20:00 час."31" июля 2019 года отключается водопроводная линия Д-200 мм по ул. Тухвата Янаби - Транспортная для замены запорной арматуры (задвижек) Д-250 мм, Д-100 мм и монтажа запорной арматуры (задвижки) Д = 100мм в связи с чем будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей:

Адрес Наименование

ул. Т. Янаби 22, 24, 26, 28, 30, 30/1 Жилые дома

ул. Транспортная 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/5, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 48/2, 46/2, 46/1, 46, 48. Жилые дома

ул. Мушникова 20 Жилые дома

ул. Траспортная 50/4 Школа № 74

ул. Т. Янаби 26/2 Детский сад № 59

ул. Траспортная 48/1 Детский сад № 266

ул. Т. Янаби 26/1 ЦТП № 229

ул. Т. Янаби 32/1 АТС № 38

ул. Мушникова 20 Реабилитационный центр инвалидов

Кировский район

МУП "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что в период с 10:00 час."31" июля 2019 года до 17:00 час."31" июля 2019 года отключается водопроводная линия Д-160 мм по ул. Габдуллы Амантая для замены пожарного гидранта (ПГ), в связи с чем будет отключена холодная вода у следующих потребителей:

Адрес Наименование

ул. Г. Амантая 7/1 Жилой дом ЖЭУ - 61

ул. Г. Амантая 3, 5, 7, 9, 9/1. Жилые дома "Домоуправление Южный"

ул. Г. Амантая 12 Лицей № 161

ул. Г. Амантая 6а Бистро

ул. Г. Амантая 2/4 Гараж

Советский район

МУП "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что в период с 10:00 час."31" июля 2019 года до 20:00 час."31" июля 2019 года отключается водопроводная линия Д-200 мм по ул. Оренбургская для замены пожарного гидранта (ПГ), в связи с чем будет отключена холодная вода у следующих потребителей:

Адрес Наименование

проспект Октября 1/2 ООО "КулИнвест"

ул. 50 летия Октября 21 Дворец молодежи

ул. 50 летия Октября 21/1 Бассейн

ул. 50 летия Октября 21а Храм

ул. Оренбургская 2в Автомойка

ул. Оренбургская 2 "Башнефть-Розница"

ул. Б. Гражданская 47 "Газпром"

ул. Б. Гражданская 45 Управление ФСИН России по РБ

1 августа 2019 года МУП «Уфаводоканал» запланировано проведение следующих работ, связанных с отключением холодной и горячей воды у потребителей:

Калининский район

МУП "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что для замены пожарного гидранта (ПГ) в период с 10:00 час. "01" августа 2019 года до 18:00 час. "01" августа 2019 года отключается водопроводная линия Д = 200мм по ул. Первомайская, в связи с чем будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей:

Адрес Наименование

ул. Первомайская 90, 92, 94 Жилые дома

ул. Первомайская 96/1 ЦТП №207

Калининский и Орджоникидзевский районы

МУП "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что согласно "Плану капитального ремонта МУП Уфаводоканал на 2019 год" в период с 11:00 час."1" августа 2019 года до 10:00 час."2" августа 2019 года отключается водопроводная линия Д = 400 мм по ул. Ушакова для замены запорной арматуры (задвижки) Д-400 мм, в связи с чем будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей:

Адрес Наименование

ул. Коммунаров 66, 66/2 Жилые дома (Орджоникидзевский район)

ул. Розы Люксембург 102, 104, 105, 105а, 106, 109, 111, 113, 117. Частные дома (Калининский район)

ул. Димитрова 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100. Частные дома (Орджоникидзевский район)

ул. Ушакова 2, 26, 30, 32, 34, 38а. Частные дома (Калининский район)

ул. Винницкая 28, 30, 30а, 32, 32а, 34, 37а, 39а, 41а, 43. Частные дома (Калининский район)

ул. Азербайджанская 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19. Частные дома (Калининский район)

ул. Коммунаров 66/1 ЦТП № 60 (Орджоникидзевский район)

ул. Ушакова 1 (СТ. Шугуровка) Аколотоп Ж/Д (Калининский район)

Советский район

МУП "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что в соответствии с обращением руководства ООО СЗ "Агидель - инвестстрой" для врезки пожарного гидранта (ПГ) и замены запорной арматуры (задвижки) Д = 250мм в период с 10:30 час. "01" августа 2019 года до 20:30 час. "01" августа 2019 года отключается водопроводная линия Д = 300мм по ул. Акназарова, в связи с чем будет отключена холодная и горячая вода у следующих потребителей:

Адрес Наименование

ул. Акназарова 20, 25, 27 ул. Менделеева 145/1, 147 ул. Бакалинская 50/1 ул. Красноводская 10, 12 Жилые дома ООО ЖЭУ № 60

ул. Менделеева 145 ул. Красноводская 10, 12 Жилые дома ООО ЖЭУ № 49

ул. Акназарова 24, 26 Жилые дома УК "Зеленая роща"

ул. Акназарова 21 Жилой дом УК "ДОМ"

ул.Степана Злобина 6 Жилой дом ТСЖ

ул. Акназарова 24 к.1 УГНТУ

ул. Акназарова 17а Детский сад № 235

ул. Акназарова - ул. Менделеева ООО "Зевс", торговый павильон

ул. Бакалинская 52 ООО "Автомир-Уфа"

2 августа 2019 года МУП «Уфаводоканал» запланировано проведение следующих работ, связанных с отключением холодной воды у потребителей:

Орджоникидзевский район

МУП "Уфаводоканал" уведомляет Вас, что согласно "Плану капитального ремонта МУП Уфаводоканал на 2019 год" в период с 11:00 час."02" августа 2019 года до 18:00 час."02" августа 2019 года отключается водопроводная линия Д-150 мм по ул. Российская, 17/2 для замены запорной арматуры (задвижки) Д-100 мм, в связи с чем будет отключена холодная вода у следующих потребителей:

Адрес Наименование

ул. Российская 17,17/1,17/2,17/3 Жилые дома

ул. Д. Юлтыя 8 Жилые дома