В Башкирии 16 выпускников остались без аттестатов из-за ЕГЭ

Напомним, ЕГЭ в этом году в Башкирии сдавали почти 20 тысяч выпускников. Неудовлетворительный результат по математике и русскому языку получили 24 выпускника. Получить аттестат о среднем общем образовании они смогут после пересдачи ЕГЭ в сентябре. Всего в проведение ЕГЭ были вовлечены более 28 тысяч человек, в том числе более 8,5 тысяч организаторов.