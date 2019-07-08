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Posted 8 июля 2019, 08:28

Published 8 июля 2019, 08:28

Modified 17 октября 2022, 20:02

Updated 17 октября 2022, 20:02

В Башкирии 16 выпускников остались без аттестатов из-за ЕГЭ

В Башкирии 16 выпускников остались без аттестатов из-за ЕГЭ

8 июля 2019, 08:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве республики.

В Балтачевском районе Башкирии на одном из пунктов сдачи ЕГЭ была зафиксирована попытка фальсификации результатов экзамена. Врио главы Башкирии Радий Хабиров пояснил, что всего 16 выпускников были дисквалифицированы и остались без аттестатов.

Врио главы также отметил, что необходимо найти виновных и наказать их. Если же в этой истории замешаны муниципальные служащие, то будет рассмотрен вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

Напомним, ЕГЭ в этом году в Башкирии сдавали почти 20 тысяч выпускников. Неудовлетворительный результат по математике и русскому языку получили 24 выпускника. Получить аттестат о среднем общем образовании они смогут после пересдачи ЕГЭ в сентябре. Всего в проведение ЕГЭ были вовлечены более 28 тысяч человек, в том числе более 8,5 тысяч организаторов.

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